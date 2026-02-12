  1. Clienti privati
Come back straordinario Da «Brignoro» a «Infinita Brignone», la stampa celebra il prodigioso oro dopo il gravissimo infortunio

bfi

12.2.2026

L'incredibile prestazione di Brignone

L'incredibile prestazione di Brignone

12.02.2026

Federica Brignone ha messo a segno forse l'impresa più brillante della sua ricchissima carriera agonistica. Tornata alle gare tre settimane fa, la «Tigre» ha messo tutte in riga in super-G. La stampa italiana si gongola.

Redazione blue Sport

12.02.2026, 15:32

Ticker Olimpiadi 2026. Hockey: esordio convincente, Svizzera troppo forte per la Francia. Le donne se la vedranno con la Finlandia

Ticker Olimpiadi 2026Hockey: esordio convincente, Svizzera troppo forte per la Francia. Le donne se la vedranno con la Finlandia

Il 19 gennaio Federica Brignone aveva annunciato il suo ritorno alle gare di Coppa del Mondo, alimentando le speranze di partecipare alle Olimpiadi.

Una diagnosi terribile, ma la grinta di una tigre

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

Nell'incidente in Val di Fassa, ricordiamo, la 35enne aveva riportato fratture multiple al piatto tibiale e alla testa del perone, oltre alla rottura del legamento crociato: una diagnosi terribile.

A 34 anni, poche settimane prima, era diventata la donna più anziana a vincere una gara di Coppa del Mondo. Difficile pensare che sarebbe tornata.

Ma, Debora Compagnoni - ex star dello sci mondiale - la pensava diversamente:  «Sono sicura che tornerà sulle piste. Ha grinta e carattere, è una tigre, sa lottare, darà il massimo per tornare e gestire questo periodo nel miglior modo possibile. Dopo i miei infortuni ho disputato gare meravigliose e auguro lo stesso anche a lei»

Il mio obiettivo sono le Olimpiadi

Ancora oggi soffre per il dolore causato dalle lesioni. «Alcuni giorni sono difficili. Sciare è più complicato rispetto alla vita normale, ma va comunque bene. Il mio obiettivo principale sono le Olimpiadi», ha detto due settimane fa.

«In questi mesi mi è mancato star bene anziché smettere prima l'allenamento per via del dolore, mi manca l'elasticità e non poter fare tutto quello che voglio», aveva dichiarato alla «Gazzetta dello Sport».

Super-G. Federica Brignone firma un'incredibile impresa prendendosi l'oro, svizzere deludenti

Super-GFederica Brignone firma un'incredibile impresa prendendosi l'oro, svizzere deludenti

Le prove da podio in discesa

In discesa, domenica, la «Tigre», è giunta decima, facendo capire di essere già in buona forma. Il suo obiettivo dichiarato è il gigante, ma vista la buona prova nella gara di pura velocità, la milanese ha deciso di correre anche il super-G.

Il trionfo in super-G

Una scommessa vinta, alla grande.

Su un tracciato insidioso e reso ancora più complicato dalla visibilità precaria, Brignone ha interpretato meglio di tutte le linee, restando pulita dove molte hanno pagato il terreno mosso e la sequenza centrale di curve.

Fuori Sofia Goggia, Emma AicherBreezy Johnson, sul podio, ai lati dell'italiana, ci sono Romane Miradoli e Cornelia Hütter.

Sci Alpino. Gigante di Plan de Corones: Rast termina seconda, Brignone torna protagonista

Sci AlpinoGigante di Plan de Corones: Rast termina seconda, Brignone torna protagonista

I media italiani non mancano l'occasione per festeggiare la quinta medaglia d'oro a questi Giochi, quest'ultima incredibile di Brignone.

La campionessa olimpica di sci alpino più anziana di sempre

L'italiana conquista la sua quarta medaglia olimpica e il suo primo titolo olimpico in assoluto, diventando a 35 anni la campionessa di sci alpino più anziana delle Olimpiadi invernali.

La stampa elogia l'impresa della milanese

Tuttosport: «Brignoro! Brignone storica, medaglia d'oro straordinaria nel super-G alle Olimpiadi!».

Eurosport: «Federica Brignone nella storia: oro in super-G a Milano Cortina 2026 dopo 10 mesi di calvario, Goggia out».

Il Giorno: «Capolavoro Brignone, oro in supergigante a 10 mesi dal terribile infortunio. «Incredibile, non pensavo di vincere».

La Gazzetta dello Sport: «Immensa Brignone, strepitoso oro. "Non pensavo proprio di poter vincere"».

Il Messaggero: «Infinita Brignone, Oro in super-G davanti a Mattarella».

Per la mamma la figlia «è fantastica»

Maria Rosa Quario, mamma di Brignone, esprime tutta la sua gioia all'Ansa: «Dico solo che è fantastica. Io credevo che sarebbe tornata, ma vincere la medaglia olimpica in super-G, l'oro poi, è troppo brava, sto male».

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

