Le Olimpiadi 2026 hanno incoronato nuovi eroi, come il bernese Franjo von Allmen, tre volte campione olimpico di sci alpino. Sono state anche teatro di fallimenti e persino di tragedie, come quella di Lindsey Vonn.

La spettacolare tripletta di Franjo von Allmen

Il 24enne sciatore bernese ha conquistato tre medaglie d'oro: nella discesa libera, nel super-G e nella combinata a squadre.

Solo le leggende Toni Sailer (1956) e Jean-Claude Killy (1968) erano riusciti a fare il tris nello sci alpino nella stessa edizione dei Giochi, ma in tre gare individuali, le uniche in programma all'epoca (discesa, gigante e slalom).

In campo femminile, la croata Janica Kostelic ha fatto lo stesso ai Giochi di Salt Lake City del 2002 (slalom, gigante e combinata).

Brignone, Fontana, Lollobrigida: l'Italia delle donne radiose

Dieci mesi dopo aver subito una doppia frattura tibia-fibula, la sciatrice italiana Federica Brignone ha compiuto un'impresa impensabile, vincendo i suoi primi due titoli olimpici a 35 anni, nel super-G e nello slalom gigante.

Le 35enni italiane sono state particolarmente impressionanti sul suolo di casa: nello short track, Arianna Fontana, anche lei 35enne, è diventata solo la seconda atleta nella storia a vincere una medaglia in sei Olimpiadi consecutive. Con 14 podi olimpici all'attivo, è l'atleta italiana di maggior successo nella storia dei Giochi.

Nel pattinaggio, anche Francesca Lollobrigida, pronipote dell'attrice Gina Lollobrigida, ha brillato, sempre a 35 anni, con una doppietta sui 3000 e sui 5000 m a Milano.

Il Grande Slam di Johannes Klaebo

Vincendo le sei medaglie d'oro in palio nello sci di fondo, Johannes Klaebo ha completato un raro «Grande Slam» alle Olimpiadi e ha dimostrato al mondo intero di essere davvero il miglior fondista di tutti i tempi.

Il 29enne norvegese, già cinque volte campione olimpico prima di arrivare in Italia, ha aggiunto sei medaglie d'oro al suo palmarès, vincendo lo skiathlon, la sprint, la 10 km, la staffetta, la sprint a squadre e la 50 km.

Ora è il secondo atleta di maggior successo ai Giochi Olimpici, estivi e invernali insieme, dopo il nuotatore americano Michael Phelps (23 medaglie d'oro dal 2004 al 2016).

Eileen Gu nei libri di storia

Vera e propria star in patria a Pechino nel 2022, dove ha vinto due titoli (big air e halfpipe) e una medaglia d'argento nello slopestyle (dietro a Mathilde Gremaud), la cinese Eileen Gu ha aggiunto altre tre medaglie al suo palmares a Livigno, con il titolo nell'halfpipe e due medaglie d'argento nello slopestyle (sempre dietro a Gremaud) e nel big air.

Con sei medaglie olimpiche, a 22 anni è diventata la sciatrice freestyle più decorata della storia.

L'incursione francese nel biathlon

Come gli svizzeri nello sci alpino, i francesi hanno conquistato la maggior parte delle medaglie nel biathlon ad Anterselva, dove hanno vinto sei degli undici eventi del programma olimpico e sono saliti su tutti i podi ad eccezione dell'inseguimento femminile.

Cinque volte medagliato ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, Quentin Fillon Maillet ha aggiunto quattro medaglie al suo palmarès in Italia (oro nella sprint, nella staffetta mista e nella staffetta maschile e bronzo nella mass start) per diventare il francese più decorato nella storia delle Olimpiadi (9).

Lo shock di Lindsey Vonn

Le immagini dell'americana Lindsey Vonn, che urla di dolore dopo la pesante caduta alla partenza di una storica discesa libera a Cortina, sono senza dubbio tra le più forti di questi Giochi.

Arrivata a conquistare il secondo titolo olimpico all'età di 41 anni, nonostante la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a fine gennaio a Crans-Montana, la campionessa della velocità ha visto il suo sogno trasformarsi in un incubo in soli tredici secondi.

Trasportata in elicottero prima di essere sottoposta a molteplici operazioni, ha poi dichiarato di non avere «alcun rimpianto» per aver fatto questo folle azzardo, ponendo fine a una delle carriere di maggior successo nello sci alpino a livello mondiale.

Malinin crolla

Ci sarebbe voluto un cataclisma perché l'oro olimpico sfuggisse al pattinatore americano Ilia Malinin, che da due anni sta sbaragliando la concorrenza con numeri che solo lui sa eseguire.

In testa dopo il programma corto, l'americano è crollato completamente durante il libero, cadendo più volte e finendo all'8° posto, con la faccia tra le mani, davanti alle telecamere di tutto il mondo.

«Sul più grande palcoscenico del mondo, coloro che sembrano i più forti possono ancora combattere battaglie invisibili dentro di sé», ha scritto il 21enne dopo il suo fallimento.

Odermatt troppo avido?

Quarto nella discesa libera, bronzo nel super-G, argento nel gigante e nella combinata a squadre... Il genio dello sci alpino svizzero Marco Odermatt, a cui era stato promesso un monumento a Bormio, ha concluso i suoi Giochi Olimpici con tre medaglie al collo, ma nessuna d'oro.

Con molte più gare nelle gambe dei suoi rivali meno versatili e un gennaio molto impegnativo poco prima dei Giochi, potrebbe non essere arrivato in Italia fresco come gli altri.

Odi ha pagato a caro prezzo anche lo stato di grazia del suo connazionale von Allmen. «I risultati sono molto positivi», ha dichiarato dopo la sua seconda Olimpiade. «Se non siamo soddisfatti di tre medaglie, allora abbiamo un problema», ha aggiunto.