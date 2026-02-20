L'ex fondista svizzero Dario Cologna (foto d'archivio). IMAGO/Action Plus

Il quattro volte medaglia d'oro e fondista svizzero Dario Cologna ha parlato con blue Sport delle sue Olimpiadi, della tripletta olimpica di Franjo von Allmen e del suo nuovo lavoro come ambasciatore del marchio KAEX.

Tobias Benz Michael Wegmann

Dario Cologna è tornato sul palcoscenico olimpico come esperto. Cosa si prova a essere «solo» uno spettatore?

Non sono solo uno spettatore, sto lavorando (sorride)! Ma naturalmente ora il mio ruolo è completamente diverso. Trovo eccitante il fatto di essere ancora coinvolto.

Come atleta, l'attenzione è sempre rivolta alla gara, alla preparazione, mentre ora posso godermi un po' di più l'intera faccenda, uscire a cena la sera o fare altro.

Naturalmente restiamo soprattutto in Val di Fiemme, dove si svolgono gli sport nordici.

Riesce a seguire anche altre discipline?

Non è così facile. Seguo soprattutto le gare di sci di fondo, ma ho già assistito a quelle di salto con gli sci. E prima che iniziasse ero a Cortina. Quindi ho già visto molto dei Giochi Olimpici.

Sembra ancora molto in forma. La disturba guardare e basta?

No, mi sono ritirato quattro anni fa e mi sono abituato. Ma naturalmente, quando si è ai Giochi Olimpici, è una cosa speciale. Come esperto, vado anche sulla pista di fondo prima della gara per verificare le condizioni.

Mi sembra di essere stato trasportato indietro nel tempo e sarebbe sicuramente divertente correre lì. Ma non è detto che debba essere necessariamente a quel livello, sarebbe troppo faticoso per me.

È comprensibile quando si vede questo video di Johannes Hosflot Klaebo che si arrampica sulla montagna a circa 20 chilometri all'ora...

Sì, è diventato virale. Ne ho parlato con il padre di Klaebo. Molti influencer negli Stati Uniti hanno reagito: stanno cercando di stimare la velocità, con la pendenza, i bastoncini e gli sci.

È fantastico. È fantastico quando la gente vede cosa possono fare gli sciatori di fondo. Non tutti conoscono questo sport.

Le medaglie d'oro di Klaebo (ora nove) possono essere valutate abbastanza bene?

È incredibile, ha battuto il record. È davvero impressionante quello che ha dimostrato nel corso degli anni. E ora è al top della forma proprio nel momento giusto.

Come Franjo von Allmen. Tre partecipazioni alle Olimpiadi, tre medaglie d'oro.

Una buona quota (sorride).

Ha solo una medaglia d'oro in meno di lei. Sta già tremando?

Sono sicuro che gli serviranno altri quattro anni per raggiungermi (ride). No, davvero: sono sempre felice quando gli atleti svizzeri vincono una medaglia. So cosa ci vuole.

È fantastico che Franjo stia facendo così bene. Quando funziona, funziona. Il momento era dalla sua parte.

A parte i Giochi Olimpici, di recente è diventato investitore e ambasciatore del marchio KAEX. Come è arrivato a questa scelta?

Innanzitutto mi ha convinto il prodotto, che mi si addice molto. Un prodotto che aiuta le persone che praticano sport a recuperare. Inoltre, sono entrato in contatto con KAEX durante un evento sportivo. Mi ha invogliato a investire nel prodotto e a sostenere questo marchio.

Due star dello sport, Fabian Cancellara e Lara Gut-Behrami, sono già coinvolti come ambasciatori. Come possiamo immaginare la sua collaborazione?

Sono nuovo del programma, quindi non posso ancora dire molto sulla collaborazione con gli altri ambasciatori. Ma sono sicuro che ci incontreremo di tanto in tanto. Il nostro obiettivo è far progredire KAEX insieme.

Ecco il video dell'intervista completa in tedesco: