Come il suo ex Tiger Woods Dibattito olimpico: Lindsey Vonn è la «GOAT» o la «capra»?

Possono entrambi stringere i denti? Tiger Woods e Lindsey Vonn sono stati la coppia sportiva più in vista del mondo dal 2013 al 2015. Keystone

Per Arnold Schwarzenegger, Lindsey Vonn è la più grande, per altri solo irragionevole. Una cosa è certa: alle Olimpiadi, la regina dello sci è stata alla pari con l'ex fidanzato Tiger Woods. La star del golf ha vinto un titolo importante nel 2008 con una doppia frattura della tibia.

Michael Wegmann

È improbabile che il dibattito su Lindsay Vonn si spenga presto: la sua partenza nella discesa libera nonostante la lacerazione del legamento crociato è stata eccezionalmente stupida o semplicemente eccezionale?

Per alcuni, dopo queste Olimpiadi è la «GOAT» (abbreviazione di "greatest of all time" - «la più grande di tutti i tempi »ndr.).

Per altri, è una capra (che in inglese si scrive, appunto goat ndr.).

A soli 9 giorni dalla discesa olimpica, l'americana si rompe il legamento crociato. Ciononostante, la 41enne, che dal suo rientro alle competizioni nel dicembre 2024, dopo il suo primo ritiro del 2019, scia con una protesi al ginocchio, è al via a Cortina l'8 febbraio.

È determinata a torturarsi per il sogno della grande medaglia. Contro ogni ragione e consiglio medico.

Dopo appena 13 secondi di gara, perde il controllo, vola in aria, si contorce e cade pesantemente. Urla di dolore che zittiscono le migliaia di spettatori in pista, all'arrivo e davanti alla TV. Rimane accasciata, con le gambe contorte poiché non può muoversi. Gli sci non si sono staccati e le impediscono qualsiasi movimento.

Solo quando viene portata via in elicottero, i milioni di spettatori da tutto il mondo osano espirare.

Per Schwarzenegger, la Vonn è un'eroina coraggiosa

Anche quando ha fatto il suo ritorno nel dicembre 2024, cinque anni dopo il suo ritiro, all'età di 40 anni e con una protesi al ginocchio, ci sono stati mugugni e critiche: la Vonn era un cattivo modello, interessata solo alla fama, pazza, si diceva da più parti.

Arnold Schwarzenegger ammira Lindsey Vonn. Keystone

Ed è ancora così che suona in alcuni luoghi.

Ma non tutti condividono questa opinione. Per alcuni la statunitense è un'eroina. Per Arnold Schwarzenegger, ad esempio. L'austriaco scrive sui social media a proposito della rimonta ispiratrice: «È difficile pensare a storie migliori. È coraggiosa. È coraggiosa. E un po' folle».

I critici della campionessa non vedono di buon occhio la «Terminator».

«Quello che queste persone non capiscono - perché non hanno mai tentato qualcosa di grande, perché non si sono mai spinti ai limiti assoluti delle loro capacità, perché non conosceranno mai il loro vero potenziale - è che non esiste il successo senza rischi».

Tiger Woods: con una doppia frattura al titolo major

Che sia stata incredibilmente coraggiosa o incredibilmente spericolata, la regina dello sci si è spinta oltre i suoi limiti alle Olimpiadi e ha dimostrato una determinazione inimmaginabile.

Proprio come ha fatto il suo ex fidanzato Tiger Woods. La superstar del golf ha trionfato agli US Open del 2008 con una lacerazione del legamento crociato e una doppia frattura della tibia.

Tiger Woods ha affrontato gli US Open del 2008 con una doppia frattura della tibia e ha persino vinto. Keystone

Le immagini della star del golf che zoppica sul campo con il volto contorto dal dolore e che usa addirittura due mazze da golf come stampelle sono indimenticabili.

Il suo caddie e il suo medico vogliono che si arrenda, e lui li bastona per questo. Tiger Woods agonizza, ma vince: «Ho sentito l'osso rompersi di nuovo in alcuni colpi», dirà in seguito.

Tiger Woods vince il suo 14° titolo Major nel 2008 e incassa 1,3 milioni di dollari di premio.

La sua ex fidanzata Vonn perde la partecipazione alle Olimpiadi del 2026 e finisce in sala operatoria.

«La vita è troppo breve per non correre rischi. Perché l'unico fallimento nella vita è non provarci», scrive dal suo letto d'ospedale.

La «GOAT» ha parlato.

Per alcuni è la più grande velocista di tutti i tempi.

Per altri, una «capra» irresponsabile, che ha rischiato la sua salute per la fama e l'onore.