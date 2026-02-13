Non solo sportDopo la caduta nel super-G, a Breezy Johnson arriva la proposta di matrimonio
Nonostante sia caduta nel super-G, giovedì non è stata una così brutta giornata per la sciatrice americana Breezy Johnson. Nell'area d'arrivo l'aspettava il suo fidanzato Connor Watkins... con una proposta di matrimonio. Fortunatamente la campionessa olimpica di discesa libera ha detto sì!
Breezy Johnson, campionessa olimpica di discesa, ha vissuto una giornata indimenticabile al super-G di Milano Cortina 2026. Connor Watkins, il suo fidanzato, l'attendeva al traguardo con un anello, pronto a chiederle la mano.
Come scrive «La Gazzetta Dello Sport», la gara di giovedì non è andata come previsto: l'americana si è incastrata con un braccio in una porta e ha terminato la sua corsa nelle reti di protezione, fortunatamente senza conseguenze gravi.
Dopo un'attesa carica di tensione, la sciatrice è finalmente arrivata al traguardo, dove il suo compagno ha potuto realizzare il suo piano.
Mentre Federica Brignone si preparava a celebrare il suo oro olimpico, Connor si è inginocchiato e ha chiesto a Breezy di sposarlo.
Il «sì» dell'atleta è stato accolto con applausi dalle compagne di squadra.
«Era la mia speranza!» ha dichiarato Johnson alla TV USA, aggiungendo che «la realtà supera la fantasia». Il partner, sollevato, ha commentato: «Alla fine ci siamo riusciti, e siamo davvero emozionati».
L'anello di fidanzamento si abbina perfettamente alla medaglia d'oro, che purtroppo si è rotta durante i festeggiamenti.