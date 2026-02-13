  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Non solo sport Dopo la caduta nel super-G, a Breezy Johnson arriva la proposta di matrimonio

ai-scrape

13.2.2026 - 08:23

La sciatrice americana Breezy Johnson mostra l'anello di fidanzamento dopo la proposta del suo fidanzato Connor Watkins, alla fine del super-G alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
La sciatrice americana Breezy Johnson mostra l'anello di fidanzamento dopo la proposta del suo fidanzato Connor Watkins, alla fine del super-G alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
KEYSTONE

Nonostante sia caduta nel super-G, giovedì non è stata una così brutta giornata per la sciatrice americana Breezy Johnson. Nell'area d'arrivo l'aspettava il suo fidanzato Connor Watkins... con una proposta di matrimonio. Fortunatamente la campionessa olimpica di discesa libera ha detto sì!

Alessia Moneghini

13.02.2026, 08:23

13.02.2026, 08:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nel super-G di giovedì, Breezy Johnson non è stata così fortunata: purtroppo la sciatrice americana è caduta, senza riportare gravi conseguenze.
  • Ma sfortunata in gioco, fortunata in amore: al traguardo l'aspettava il suo fidanzato Connor Watkins, che le ha chiesto di sposarlo.
  • La campionessa olimpica di discesa libera ha risposto sì davanti alle compagne di squadra. «La realtà supera la fantasia», ha detto alla TV americana.
Mostra di più

Breezy Johnson, campionessa olimpica di discesa, ha vissuto una giornata indimenticabile al super-G di Milano Cortina 2026. Connor Watkins, il suo fidanzato, l'attendeva al traguardo con un anello, pronto a chiederle la mano.

Come scrive «La Gazzetta Dello Sport», la gara di giovedì non è andata come previsto: l'americana si è incastrata con un braccio in una porta e ha terminato la sua corsa nelle reti di protezione, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Dopo un'attesa carica di tensione, la sciatrice è finalmente arrivata al traguardo, dove il suo compagno ha potuto realizzare il suo piano.

Mentre Federica Brignone si preparava a celebrare il suo oro olimpico, Connor si è inginocchiato e ha chiesto a Breezy di sposarlo.

Il «sì» dell'atleta è stato accolto con applausi dalle compagne di squadra.

«Era la mia speranza!» ha dichiarato Johnson alla TV USA, aggiungendo che «la realtà supera la fantasia». Il partner, sollevato, ha commentato: «Alla fine ci siamo riusciti, e siamo davvero emozionati».

L'anello di fidanzamento si abbina perfettamente alla medaglia d'oro, che purtroppo si è rotta durante i festeggiamenti.

Olimpiadi. Le medaglie sono troppo fragili? La lista delle vittime si allunga!

OlimpiadiLe medaglie sono troppo fragili? La lista delle vittime si allunga!

I più letti

L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
Julia Simon, dalla condanna per furto a una compagna di squadra ai due ori olimpici
I campioni olimpici francesi di danza su ghiaccio investiti dalle polemiche, ecco perché
La mamma di Giada D'Antonio risponde alle critiche sulla figlia della madre di Federica Brignone
Gli cade addosso un cassero, operaio gravemente ferito a Grancia

Altre notizie

Ticker Olimpiadi 2026. L'elvetica Wiedmer sfiora il podio olimpico! Quarto posto da applausi nello snowboard cross

Ticker Olimpiadi 2026L'elvetica Wiedmer sfiora il podio olimpico! Quarto posto da applausi nello snowboard cross

Rottura dopo il titolo olimpico. L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»

Rottura dopo il titolo olimpicoL'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»

Accuse di abusi. I campioni olimpici francesi di danza su ghiaccio investiti dalle polemiche, ecco perché

Accuse di abusiI campioni olimpici francesi di danza su ghiaccio investiti dalle polemiche, ecco perché