La sciatrice americana Breezy Johnson mostra l'anello di fidanzamento dopo la proposta del suo fidanzato Connor Watkins, alla fine del super-G alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. KEYSTONE

Nonostante sia caduta nel super-G, giovedì non è stata una così brutta giornata per la sciatrice americana Breezy Johnson. Nell'area d'arrivo l'aspettava il suo fidanzato Connor Watkins... con una proposta di matrimonio. Fortunatamente la campionessa olimpica di discesa libera ha detto sì!

Hai fretta? blue News riassume per te Nel super-G di giovedì, Breezy Johnson non è stata così fortunata: purtroppo la sciatrice americana è caduta, senza riportare gravi conseguenze.

Ma sfortunata in gioco, fortunata in amore: al traguardo l'aspettava il suo fidanzato Connor Watkins, che le ha chiesto di sposarlo.

La campionessa olimpica di discesa libera ha risposto sì davanti alle compagne di squadra. «La realtà supera la fantasia», ha detto alla TV americana. Mostra di più

Breezy Johnson, campionessa olimpica di discesa, ha vissuto una giornata indimenticabile al super-G di Milano Cortina 2026. Connor Watkins, il suo fidanzato, l'attendeva al traguardo con un anello, pronto a chiederle la mano.

Come scrive «La Gazzetta Dello Sport», la gara di giovedì non è andata come previsto: l'americana si è incastrata con un braccio in una porta e ha terminato la sua corsa nelle reti di protezione, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Dopo un'attesa carica di tensione, la sciatrice è finalmente arrivata al traguardo, dove il suo compagno ha potuto realizzare il suo piano.

Mentre Federica Brignone si preparava a celebrare il suo oro olimpico, Connor si è inginocchiato e ha chiesto a Breezy di sposarlo.

Il «sì» dell'atleta è stato accolto con applausi dalle compagne di squadra.

«Era la mia speranza!» ha dichiarato Johnson alla TV USA, aggiungendo che «la realtà supera la fantasia». Il partner, sollevato, ha commentato: «Alla fine ci siamo riusciti, e siamo davvero emozionati».

L'anello di fidanzamento si abbina perfettamente alla medaglia d'oro, che purtroppo si è rotta durante i festeggiamenti.