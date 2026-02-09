Doppio podio per la Svizzera nella combinata a squadre maschile

Nef e Von Allmen d’oro, Odermatt e Meillard d’argento nella combinata! Nef e Von Allmen d’oro, Odermatt e Meillard d’argento nella combinata! 09.02.2026

Gli sciatori alpini svizzeri conquistano altre medaglie alle Olimpiadi. Dopo l'oro nella discesa libera, Franjo von Allmen conquista anche il primo posto nella combinata a squadre con Tanguy Nef a Bormio.

Sandro Zappella

Il debuttante olimpico ha così raggiunto un risultato storico in tre giorni: il giovane bernese è il primo sciatore alpino svizzero a vincere due medaglie in questa edizione dei Giochi invernali.

Dopo la discesa libera, la prima parte della gara, che si è svolta per la prima volta alle Olimpiadi, i futuri vincitori erano ancora al quarto posto. Von Allmen non è riuscito a replicare la stessa corsa irresistibile di due giorni prima, soprattutto nella parte bassa, motivo per cui ha concluso al quarto posto, a 0,42 secondi dal miglior tempo di Giovanni Franzoni.

Olimpiadi 2026 Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News. KEYSTONE

Ma il suo compagno Tanguy Nef, che non si era mai piazzato tra i primi tre in Coppa del Mondo, è balzato in testa alla classifica con il tempo più veloce e ha conquistato la sua seconda medaglia in un evento importante.

Un anno fa, quando gli svizzeri conquistarono tutti e tre i gradini del podio ai Campionati del Mondo di Saalbach, il ginevrino si classificò secondo con Alexis Monney.

Allora come oggi a Bormio: von Allmen in testa. In Austria l'uomo di Boltigen, nell'Oberland bernese, si è assicurato l'oro insieme a Meillard.

Prima medaglia olimpica per Meillard

La coppia Marco Odermatt e Loïc Meillard ha concluso al 2° posto, a 0,99 secondi dai vincitori. Dopo metà gara e una forte discesa del nidvaldese, il duo «SUI 1» aveva ancora 14 centesimi di vantaggio sui compagni di squadra.

Ma il campione del mondo di slalom, che non aveva ancora vinto una medaglia alle Olimpiadi 2018 e 2022, ha perso più di un secondo rispetto allo scatenato Nef tra i pali.

L'argento ex-aequo è andato al duo austriaco Vincent Kriechmayr/Manuel Feller. Per Kriechmayr si tratta della prima medaglia alla sua settima gara olimpica.

La classifica finale