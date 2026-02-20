Salomé Kora (a destra) ha già partecipato tre volte alle Olimpiadi estive e ora, insieme alla pilota di bob Debora Annen, debutta ai Giochi invernali di Cortina. Keystone

Salomé Kora ha freddo, è un po' intimorita e le giornate sono lunghe e faticose. Eppure la velocista entra nella storia diventando la prima donna svizzera a competere nel bob a due ai Giochi invernali dopo aver già partecipato a quelli estivi.

Keystone-SDA SDA

Freddo sì, freddo no. Poco più di tre mesi fa Salomé Kora è scesa per la prima volta su una pista di bob. Proprio a Cortina d'Ampezzo, sulla pista olimpica, nel bob a due pilotato da Inola Blatty.

«È stato un po' traumatico», racconta la velocista sangallese, una delle tre donne svizzere ad aver corso i 100 metri sotto gli undici secondi (10"95 nel 2024). «Sono rimasta scioccata, soprattutto per la forza G, che mi ha sorpresa».

Al punto da pensare di chiudere subito l'avventura. «Sono arrivata in fondo, non mi è piaciuto per niente e mi sono chiesta come avrei potuto sopravvivere a un'intera stagione», ricorda la 31enne. Kora si era immaginata il bob in modo diverso: «Pensavo fosse un po' come una montagna russa, che mi piace. Ma non era affatto così».

Eppure la figlia di un padre del Benin e di una madre svizzera non si è tirata indietro. Ha insistito, ha preso confidenza con le discese ad alta velocità e ha imparato ad apprezzarle. «Ho ancora un po' di paura», ammette. «Ma sono sempre felice quando arrivo in fondo».

La paura di frenare troppo presto

Esiste una lunga tradizione di sportivi dell'atletica leggera che passano al bob. La combinazione di forza ed esplosività che contraddistingue in particolare i velocisti è ideale per questo sport. Anche Kora aveva ricevuto le prime richieste circa dieci anni fa, ma allora aveva declinato.

A farle cambiare prospettiva è stata la velocista tedesca Alexandra Burghardt, sua abituale compagna di allenamento. Quattro anni fa ha conquistato l'argento a Pechino nel bob a due con Mariama Jamanka e, due anni dopo, il bronzo a Parigi con la staffetta tedesca.

È diventata così solo la quarta atleta al mondo a vincere medaglie sia ai Giochi invernali sia a quelli estivi. Due anni or sono la sangallese ha iniziato a riflettere più concretamente su un passaggio temporaneo al bob, decisione poi presa la scorsa estate.

La sua inesperienza nel nuovo ambiente si nota soprattutto nel ruolo di pusher. «Aspetto sempre che il pilota mi dica al traguardo di frenare», racconta Kora ridendo. Le atlete più esperte lo capiscono da sole. «Ho sempre paura di frenare troppo presto».

Rispetto allo sprint, c'è anche un'altra differenza che l'ha colpita: «Sono rimasta impressionata da quanto lavoro ci sia oltre alle discese». Nei garage e nei locali tecnici si lavora per ore sulle slitte e sui pattini, curando ogni dettaglio.

Piccolo e intimo

Oggi, venerdì 20 febbraio, quando prenderà parte alla prima prova della gara di bob a due - con inizio alle 18.00 - l'atleta della Svizzera orientale entrerà nella storia: sarà la prima svizzera a partecipare sia ai Giochi estivi sia a quelli invernali.

Non spingerà più la slitta di Inola Blatty, bensì quella della campionessa mondiale junior Debora Annen. Blatty, nella sua prima stagione di Coppa del Mondo, ha mancato di poco la qualificazione olimpica, mentre Kora è risultata la seconda migliore «spingitrice» elvetica nei test atletici.

In passato ha già vissuto tre Olimpiadi estive: Rio 2016, Tokyo 2021 e Parigi 2024. In Giappone sfiorò una clamorosa medaglia con la staffetta svizzera, chiudendo al quarto posto.

Per lei, tuttavia, il confronto tra Giochi estivi e invernali non è semplice. «Non voglio essere irrispettosa», precisa. «Sono molto diversi, ma uno non è più bello dell'altro». E aggiunge: «Ai Giochi estivi le dimensioni sono completamente diverse. Qui è tutto più piccolo e intimo, ma molto bello. Lo spirito olimpico si sente eccome».

Destinazione finale: Los Angeles

Salomé Kora vuole vivere ancora una volta quella sensazione olimpica, ma possibilmente in climi più caldi. Il suo ultimo grande obiettivo restano i Giochi estivi del 2028 a Los Angeles.

Con ogni probabilità, questa sarà la sua unica stagione nel bob. La sangallese non esclude di dare ancora una mano sulla pista di ghiaccio, se necessario, ma già da domenica tornerà a concentrarsi sull'atletica.

Una settimana più tardi valuterà anche la partecipazione ai Campionati svizzeri indoor. Si sente in buona forma e ritiene che l'allenamento per la spinta non sia poi così diverso da quello per lo sprint.

Difficilmente, però, questo basterà alla seconda migliore staffetta femminile svizzera per migliorare il quarto posto di Tokyo nelle gare di venerdì e sabato. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: conquistare almeno un diploma olimpico.

In ogni caso, dopo un inizio complicato, Kora oggi sente di aver trovato il suo equilibrio pure nel bob. Anche se il freddo continua a non piacerle.