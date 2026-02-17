  1. Clienti privati
Olimpiadi Ecco chi è James Mbaye, il nuovo amore della campionessa Federica Brignone

ai-scrape

17.2.2026 - 09:57

Federica Brignone nella conferenza stampa di domenica 15 febbraio.
Federica Brignone nella conferenza stampa di domenica 15 febbraio.
IMAGO/LaPresse

Il modello James Mbaye ha sostenuto la sciatrice azzurra dal box della famiglia della campionessa. Per ora manca l'ufficialità, ma diversi indizi lasciano pensare che è il nuovo amore di Federica Brignone. Ma chi è e cosa fa?

Paolo Beretta

17.02.2026, 09:57

17.02.2026, 10:05

Il mondo dello sport celebra le imprese straordinarie di Federica Brignone, che ha eguagliato il connazionale Alberto Tomba vincendo due ori nella stessa edizione delle Olimpiadi.

La campionessa azzurra ha scritto una nuova pagina di storia sportiva poiché le medaglie sono arrivate al rientro da un gravissimo infortunio avuto 10 mesi fa e con una sola gara all'attivo in stagione.

La Tigre, come è soprannominata, deve questo grande traguardo raggiunto  alla sua determinazione e al suo talento, nonché al team di specialisti di cui si è attorniata subito dopo l'incidente alle finali dei campionati italiano dello scorso anno.

Parla la Tigre. Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»

Parla la TigreBrignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»

Un nuovo viso nel suo entourage famigliare al traguardo

La sciatrice ha sottolineato in diverse interviste l'importanza del sostegno ricevuto dalla sua famiglia, in primis dal fratello Davide, suo allenatore. Ha poi ricevuto l'appoggio di papà Daniele e della mamma Ninna Quario, ex slalomista.

I giornalisti e gli addetti ai lavori a Cortina hanno però notato una novità nell'entourage della campionessa. Un nuovo amore sembra infatti aver fatto breccia nel cuore di Fede, che, come sano tutti, è molto discreta sulla sua vita privata, di cui si sa poco o nulla. 

Manca ancora l'ufficialità, ma stando alla stampa della Penisola, come riferisce, tra gli altri, anche il portale di «Vanity Fair», alcuni indizi suggerirebbero una relazione sentimentale tra la Tigre e James Mbaye.

I due non si frequenterebbero da molto tempo, ma lui ha seguito le gare dal box riservato allo staff insieme alla famiglia di lei.

Slalom gigante. Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»

Slalom giganteFederica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»

Chi è e cosa fa James Mbaye?

Stando alla stampa italiana James Mbaye, di origini senegalesi, è un modello professionista che lavora a Milano, in  Germania e in Turchia.

Prima di fare il modello ha giocato a basket per diversi anni in varie categorie in società della Romagna e di Firenze. 

Al traguardo s'è fatto notare per l'abbigliamento particolare: domenica indossava infatti un vistoso cappello tigrato, in sintonia con il caso dell'azzurra.

Il modello, stando alle sue pubblicazioni sugli account social, diventati privati poco dopo la vittoria della Tigre, è a Cortina da diversi giorni. 

Stando alla stampa italiana, che ha setacciato i profili social del giovane, eloquente sarebbe un post di inizio dicembre del 2025, in cui si vede una foto di La Salle, in Valle D'Aosta, luogo di residenza di Brignone. 

Mbaye ha inoltre condiviso diverse fotografie di una campagna pubblicitaria della velocista italiana.

Olimpiadi pazzesche. Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»

Olimpiadi pazzescheSonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»

Un viaggio per staccare dal Circo Bianco?

La Tigre nelle sue interviste dopo le medaglie ha detto che vorrebbe, medici permettendo, teriminare la stagione di Coppa del Mondo, prima di prendersi un periodo di pausa lontano dal Circo Bianco. 

«Una delle prime cose che voglio fare, e che dico da anni, è un viaggio. Stare via quanto voglio e dove voglio, senza impegni».

Ha poi ribadito l'importanza di vivere lontano dai riflettori: «La fortuna che ho è che a casa mia in Valle d'Aosta la gente è abituata a vedermi. Non ho mai fatto una vita da vip, ho sempre fatto le mie cose, dalle feste in paese ad andare a bere un caffè con le amiche. Tutte queste cose voglio continuare a farle».

Un impresa che vale oro. La campionessa olimpica Brignone: «Dolore costante, ma se non esagero, posso correre»

Un impresa che vale oroLa campionessa olimpica Brignone: «Dolore costante, ma se non esagero, posso correre»

