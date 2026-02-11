  1. Clienti privati
Sulle orme di Aamodt e Tomba Ecco gli incredibili numeri della storica prima olimpica di Franjo von Allmen

SDA

11.2.2026 - 17:31

Franjo von Allmen è la superstar olimpica del momento, entrato nella storia dello sport in cinque giorni e già a caccia di record dopo la sua prima partecipazione ai Giochi invernali.

Luca Betschart

11.02.2026, 17:31

Tre gare olimpiche, tre medaglie d'oro: all'esordio ai Giochi, Franjo von Allmen ha firmato un'à impresa storica con il trionfo nel super-G di mercoledì.

I numeri parlano chiaro: con la tripletta di titoli, il 24enne non solo entra nella storia dello sport svizzero, ma si colloca già accanto ai più grandi nomi degli sport invernali.

Olimpiadi. Super Franjo von Allmen: è oro anche in super-G! Marco Odermatt ancora beffato

OlimpiadiSuper Franjo von Allmen: è oro anche in super-G! Marco Odermatt ancora beffato

Il primo vincitore svizzero di un super-G olimpico

Da quando il super-G è entrato nel programma olimpico nel 1988, la Svizzera maschile ha dovuto attendere a lungo una vittoria in questa disciplina.

Quello che non erano riusciti a fare Didier Cuche (argento nel 1998), Ambrosi Hoffmann (bronzo nel 2006), Beat Feuz (argento nel 2018) e Marco Odermatt (bronzo a Bormio), lo ha centrato von Allmen alla sua prima partecipazione ai Giochi.

Con il trionfo sulla Stelvio, il 24enne regala alla Svizzera la seconda medaglia d'oro olimpica nel super-G, dopo quella conquistata da Lara Gut-Behrami a Pechino 2022. L'atleta più vincente di sempre nella disciplina ai Giochi resta il norvegese Kjetil André Aamodt, con tre ori.

La prima tripletta d'oro elvetica

D'altra parte, né Gut-Behrami né Aamodt hanno ottenuto una tripletta d'oro nelle stesse Olimpiadi invernali. Prima del bernese, nessun uomo o donna del nostro Paese aveva mai ottenuto tale risultato. Solo Konrad Stäheli aveva ottenuto la stessa impresa ai Giochi estivi di Parigi nel 1900.

Von Allmen è anche la quarta stella dello sci a diventare un triplo campione olimpico nel giro di pochi giorni. In precedenza, solo l'austriaco Toni Sailer (a Cortina 1956), il francese Jean Claude Killy (a Grenoble 1968) e la croata Janica Kostelic (a Salt Lake City 2002) hanno realizzato tale exploit

Una tripletta storica. Lo spumeggiante Franjo von Allmen: «Sono un po' perplesso in questo momento»

Una tripletta storicaLo spumeggiante Franjo von Allmen: «Sono un po' perplesso in questo momento»

L'eterno numero 4 della Svizzera

Nella classifica all-time dei più grandi sportivi svizzeri ai Giochi invernali, Franjo è già salito al quarto posto dopo sole tre gare olimpiche.

Dopo Simon Ammann e Dario Cologna (quattro ori ciascuno) e Vreni Schneider (tre ori), è soltanto il quarto atleta svizzero a conquistare almeno tre medaglie d'oro olimpiche.

Sulle orme di Aamodt e Tomba

Von Allmen è già ai vertici anche nella graduatoria dei più grandi sciatori olimpici. In campo maschile davanti a lui restano soltanto tre nomi: Kjetil André Aamodt, leader con 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi; Alberto Tomba, secondo con 3 ori e 2 argenti; e Matthias Mayer, terzo con 3 ori e 1 bronzo.

Allargando lo sguardo anche al settore femminile, il bernese scende al nono posto. Davanti a lui figurano Janica Kostelic (4 ori e 2 argenti), Vreni Schneider (3 ori, 1 argento e 1 bronzo), Deborah Compagnoni, Maria Höfl-Riesch (3 ori e 1 argento ciascuna) e Katja Seizinger (3 ori e 2 bronzi).

Almeno per ora. Perché, a differenza di tutte le leggende citate, il nativo di Bolligen non ha una lunga carriera olimpica alle spalle, ma è soltanto alla sua prima apparizione.

