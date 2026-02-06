Ecco il 17enne vodese numero 2'729 al mondo che sfiderà Marco Odermatt sulle nevi di Bormio

Marco Odermatt affronterà una concorrenza sconosciuta nello slalom gigante olimpico. Foto: Keystone

Thomas Weir: questo nome probabilmente non vi dirà nulla, eppure il giovane sciatore vodese gareggerà nello slalom e nello slalom gigante ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Weir gareggia per il Sudafrica, paese d'origine di suo padre e del suo allenatore, e sta realizzando un sogno d'infanzia partecipandovi.

Per quanto questa storia sia bella, solleva comunque degli interrogativi. Mentre Alexis Pinturault, attualmente numero 12 al mondo nello slalom gigante, non gareggerà a Bormio, l'attuale numero 2'729 della classifica mondiale potrà partecipare. Mostra di più

Come i cantoni di Vallese, Friburgo e Ginevra, anche il Canton Vaud sarà rappresentato nello sci alpino ai Giochi Olimpici del 2026: da Thomas Weir.

Quel che sorprende è che il giovane di Gland non gareggerà con la croce svizzera sulla tuta da gara, ma con i colori del Sudafrica, Paese d'origine del padre e dell'allenatore.

A soli 17 anni, Weir è uno dei cinque atleti - un record per la «nazione arcobaleno» - che gareggeranno per il Sudafrica a questi Giochi Olimpici.

Il ragazzo si vedrà nello slalom, il 14 febbraio, e nello slalom gigante due giorni dopo. E questo nonostante il miglior risultato ottenuto finora dallo sciatore, che ha iniziato la sua carriera agonistica all'età di dieci anni presso lo Sci Club Nyon, sia un 32° posto in una gara FIS, ossia il terzo livello più alto dello sci alpino internazionale.

Realizzare un sogno d'infanzia

«Poter rappresentare il mio Paese ai massimi livelli, portare la bandiera ai Giochi Olimpici, è un enorme motivo di orgoglio. Poter partecipare a un evento così importante è un'esperienza incredibile», afferma Weir davanti alle telecamere di «Nyon Région Télévision».

A Bormio, il duplice cittadino non vede l'ora di incontrare i grandi nomi dello sci svizzero, primo fra tutti Marco Odermatt, che affronterà nello slalom gigante.

Per quanto questa storia sia bella e rifletta lo spirito olimpico aperto, solleva comunque degli interrogativi. Questo perché allo stesso tempo, le grandi nazioni sciistiche come la Francia devono fare a meno di atleti di assoluto livello e potenziali candidati alle medaglie a causa delle rigide quote olimpiche.

A Bormio, ad esempio, Alexis Pinturault, attualmente 12° al mondo nello slalom gigante, non vi parteciperà. Mentre il numero 2'729 della classifica mondiale avrà l'opportunità di vivere il suo sogno olimpico a soli 17 anni.

Una conseguenza diretta di un sistema di quote, a spese della gerarchia sportiva.

