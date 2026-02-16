Ecco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista. Immagine: KEYSTONE Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio. Immagine: KEYSTONE È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche. Immagine: KEYSTONE Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato. Immagine: KEYSTONE La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco. Immagine: KEYSTONE Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti. Immagine: KEYSTONE La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista. Immagine: KEYSTONE Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio. Immagine: KEYSTONE È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche. Immagine: KEYSTONE Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato. Immagine: KEYSTONE La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco. Immagine: KEYSTONE Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti. Immagine: KEYSTONE

Dove ci sono vincitori, ci sono sempre dei perdenti. Mentre Loïc Meillard festeggia la sua prima medaglia d'oro olimpica, Atle Lie McGrath è il grande sconfitto dello slalom. Le immagini dopo la sua eliminazione sono strazianti.

È entrato in gara da favorito, è stato dato in vantaggio per la medaglia d'oro con il pettorale numero 1 e ha preso il comando nella prima manche. Tutto era pronto per Atle Lie Mcgrath. E la storia non poteva essere più emozionante.

Il nonno dello sciatore è morto durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. In un lungo post su Instagram, il norvegese ha ricordato con parole commoventi le esperienze condivise con lui.

Va da sé che McGrath voleva vincere lo slalom anche per lui. E ha anche affrontate le gare con un nastro a lutto sul braccio.

Ma quando il 25enne ha lasciato il cancelletto di partenza della seconda manche, qualcosa sembrava bloccarlo. Non riusciva a trovare il suo ritmo, sembrava molto nervoso e teso e dopo 15 secondi è successo: si blocca e viene eliminato. Il sogno dell'oro olimpico è finito.

Mentre le lacrime di gioia salgono agli occhi del vincitore Loïc Meillard nella zona di arrivo, McGrath è pieno di rabbia. Impreca, getta via i bastoni da sci e afferra il casco.

Poi si toglie gli sci, attraversa la barriera della pista e corre fuori. Si dirige verso il bosco, si sdraia sulla neve e si prende qualche minuto per sé. Le immagini sono strazianti.