  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mancato l'oro olimpico Ecco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom

Jan Arnet

16.2.2026

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico
La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista.

Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio.

Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche.

È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato.

Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco.

La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti.

Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico
La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista.

Un'immagine vale più di mille parole: Atle Lie McGrath da solo fuoripista.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio.

Lo sciatore norvegese era il favorito per la vittoria nello slalom olimpico a Bormio.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche.

È infatti partito con il pettorale numero 1 ed era in testa nella prima manche.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato.

Ma qualcosa è andato storto e poco dopo aver varcato il cancelletto si è bloccato ed è stato eliminato.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco.

La rabbia è palpabile: McGrath impreca, lancia i bastoni e afferra il casco.

Immagine: KEYSTONE

La straziante sconfitta di McGrath nello slalom olimpico. Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti.

Infine si toglie gli sci, esce della pista e si getta sulla neve prendendosi qualche momento per sé. Le immagini sono strazianti.

Immagine: KEYSTONE

Dove ci sono vincitori, ci sono sempre dei perdenti. Mentre Loïc Meillard festeggia la sua prima medaglia d'oro olimpica, Atle Lie McGrath è il grande sconfitto dello slalom. Le immagini dopo la sua eliminazione sono strazianti.

Jan Arnet

16.02.2026, 15:52

È entrato in gara da favorito, è stato dato in vantaggio per la medaglia d'oro con il pettorale numero 1 e ha preso il comando nella prima manche. Tutto era pronto per Atle Lie Mcgrath. E la storia non poteva essere più emozionante.

Il nonno dello sciatore è morto durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. In un lungo post su Instagram, il norvegese ha ricordato con parole commoventi le esperienze condivise con lui.

Va da sé che McGrath voleva vincere lo slalom anche per lui. E ha anche affrontate le gare con un nastro a lutto sul braccio.

Ancora oro per la Svizzera. Meillard d'oro nello slalom olimpico! Amara l'uscita di McGrath

Ancora oro per la SvizzeraMeillard d'oro nello slalom olimpico! Amara l'uscita di McGrath

Ma quando il 25enne ha lasciato il cancelletto di partenza della seconda manche, qualcosa sembrava bloccarlo. Non riusciva a trovare il suo ritmo, sembrava molto nervoso e teso e dopo 15 secondi è successo: si blocca e viene eliminato. Il sogno dell'oro olimpico è finito.

Mentre le lacrime di gioia salgono agli occhi del vincitore Loïc Meillard nella zona di arrivo, McGrath è pieno di rabbia. Impreca, getta via i bastoni da sci e afferra il casco.

Poi si toglie gli sci, attraversa la barriera della pista e corre fuori. Si dirige verso il bosco, si sdraia sulla neve e si prende qualche minuto per sé. Le immagini sono strazianti.

I più letti

Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Ecco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom
Melissa Satta confessa: «Spero sia per sempre con Carlo Maria Beretta»
Otto medaglie, di cui quattro d'oro: gli sciatori svizzeri stabiliscono un record
Per ristrutturare il Constellation Moretti ha ricevuto soldi dal giro della prostituzione

Altre Olimpiadi