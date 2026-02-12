Jonas Hasler in una foto d'archivio KEYSTONE

Si chiama Jonas Hasler, ha 19 anni e rappresenta la Svizzera alle Olimpiadi, nello snowboard. Il sangallese sta diventando un celebrità grazie al tiramisù. Qui la sua storia.

Il 19enne sangallese ha postato un video in cui tesse le lodi del classico italiano.

Ai Giochi olimpici estivi nel 2024 era stato il nuotatore norvegese Chirstiansen a condividere una serie di video sui muffin al cioccolato, guadagnandosi il titolo di «Muffin Man».

Come ci si poteva attendere, l'Italia sta prendendo gli atleti per la gola, e Hasler non è il solo. Mostra di più

Fatti da parte, muffin al cioccolato: c'è un nuovo dessert che sta spopolando ai Giochi Olimpici Invernali.

Oltre se seguire le gesta degli atleti, a gioire per le medaglie e dispiacersi per le sconfitte, chiunque segua gli atleti olimpici sui social media avrà sicuramente sentito parlare del tiramisù servito nel villaggio degli atleti a Milano Cortina 2026.

Ma è stato il video pubblicato dallo snowboarder svizzero Jonas Hasler, che ha paragonato il muffin al cioccolato al tradizionale dessert italiano, a far diventare «virale» il tiramisù olimpico.

Va da sé che il giovane snowboarder è già stato denominato «l'uomo del tiramisù».

«Penso di aver trovato il muffin al cioccolato delle Olimpiadi invernali», esordisce nel video. «Deve essere il tiramisù... il tiramisù finisce sempre, l'ho preso solo una volta. Ho sentito dire che è incredibilmente buono».

Poi si riprende mentre assaggia il dolce, dicendo agli utenti: «Wow, è davvero buono».

«The Muffin Man« passa lo scettro

A dire il vero questa «moda, è nata in occasione delle Olimpiadi estive del 2024, quando il nuotatore norvegese Henrik Christiansen aveva pubblicato più di 10 video su TikTok esprimendo il suo amore per il dolce al cioccolato fondente, che gli è valso il soprannome di «The Muffin Man» - oltre che milioni di visualizzazioni.

Dopo che il video di Hasler è diventato virale, il norvegese lo ha nominato «Tiramisù man» ufficiale delle Olimpiadi invernali, passando il testimone (per così dire) all'atleta svizzero.

L'elvetico non è il solo a condividere il suo apprezzamento per il classico italiano. Anche la pattinatrice artistica Kat Lacanilao ha detto la sua a proposito: «Cosa vuol dire che ho appena mangiato il miglior tiramisù di sempre alle Olimpiadi invernali?», ha scritto in un video su Instagram. «Se ti chiedono di scegliere tra un tiramisù e un altro dessert... scegli il tiramisù».

Le Olimpiadi sono anche questo.