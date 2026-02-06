  1. Clienti privati
Olimpiadi 2026 La Svizzera femminile parte alla grande, superata la Cechia ai rigori

Swisstxt

6.2.2026 - 17:46

Debutto vincente per le elvetiche.
Debutto vincente per le elvetiche.

È stato un esordio da sogno quello della Svizzera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina.

SwissTXT

06.02.2026, 17:46

06.02.2026, 18:47

Impegnate contro la Cechia, le rossocrociate hanno dato prova di grande carattere vincendo 4-3 ai rigori dopo essere state sotto 3-1.

In un’Arena Santa Giulia ottimamente frequentata, Vallario e compagne hanno subito il miglior approccio delle ceche, ma nel finale Mueller (49'33") e Christien (57'40") hanno riequilibrato una sfida che sembrava persa. Le parate di Maurer sono poi state decisive.

Il successo può dare coraggio alle ragazze di Muller, inserite nel Gruppo A, in vista dei match a eliminazione.

Video

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali. Lo sapevi che nella prima edizione non c'era lo sci alpino?

04.02.2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

