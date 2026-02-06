Debutto vincente per le elvetiche.

È stato un esordio da sogno quello della Svizzera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Impegnate contro la Cechia, le rossocrociate hanno dato prova di grande carattere vincendo 4-3 ai rigori dopo essere state sotto 3-1.

In un’Arena Santa Giulia ottimamente frequentata, Vallario e compagne hanno subito il miglior approccio delle ceche, ma nel finale Mueller (49'33") e Christien (57'40") hanno riequilibrato una sfida che sembrava persa. Le parate di Maurer sono poi state decisive.

Il successo può dare coraggio alle ragazze di Muller, inserite nel Gruppo A, in vista dei match a eliminazione.