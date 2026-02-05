La sciatrice di skicross Fanny Smith e il giocatore di hockey su ghiaccio Nino Niederreiter porteranno la bandiera svizzera a Cortina e a Milano durante le cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici Invernali venerdì sera.

Clara Francey

Il concetto di decentralizzazione dei Giochi Olimpici 2026 si riflette anche nelle cerimonie di apertura, che si svolgeranno in quattro sedi diverse.

Per questo motivo i due portabandiera svizzeri - come è consuetudine da alcuni anni, una donna e un uomo - non entreranno insieme nello stadio di San Siro a Milano.

È la prima volta che si passa a due portabandiera.

«Non è stato facile scegliere». Ecco perché Fanny e Nino

«Come sempre, la scelta non è stata facile», spiega Ralph Stöckli, capo della delegazione svizzera.

Le restrizioni riguardano gli impegni del sabato degli atleti o la loro «disponibilità». Ad esempio, non tutti i giocatori della NHL saranno a Milano venerdì sera.

Fanny Smith e Nino Niederreiter si sono affermati come modelli grazie alla loro perseveranza e alla loro grande determinazione, e entrambi incarnano i valori olimpici di eccellenza, amicizia e rispetto.

I due: «Un immenso onore»

Nino Niederreiter, con le sue quattro medaglie d'argento ai Mondiali, era assolutamente determinato ad essere presente, secondo Ralph Stöckli.

«È un immenso onore e un privilegio incredibile», ha dichiarato El Niño in un video diffuso al momento dell'annuncio della loro nomina. Giovedì gioca ancora con i Winnipeg Jets in NHL. «Sono molto orgoglioso di poter portare questo simbolo del nostro Paese davanti al mondo intero», ha esclamato.

Fanny Smith non gareggerà fino alla fine dei Giochi a Livigno, vicino al confine svizzero. Ha espresso lo stesso concetto: «Sono stata molto commossa quando ho saputo di essere stata scelta come portabandiera della delegazione svizzera», ha spiegato l'atleta vodese, doppia medaglia di bronzo olimpica nel 2018 e nel 2022.

La Cerimonia di apertura principale si svolgerà venerdì sera dalle 20.00 allo stadio San Siro di Milano, con altre cerimonie previste a Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo in Val di Fiemme.