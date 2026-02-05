  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Milano-Cortina Olimpiadi: Fanny Smith e Nino Niederreiter portabandiera della Svizzera: «Un immenso onore»

Clara Francey

5.2.2026

La sciatrice di skicross Fanny Smith e il giocatore di hockey su ghiaccio Nino Niederreiter porteranno la bandiera svizzera a Cortina e a Milano durante le cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici Invernali venerdì sera.

05.02.2026, 12:04

05.02.2026, 17:06

Il concetto di decentralizzazione dei Giochi Olimpici 2026 si riflette anche nelle cerimonie di apertura, che si svolgeranno in quattro sedi diverse.

Per questo motivo i due portabandiera svizzeri - come è consuetudine da alcuni anni, una donna e un uomo - non entreranno insieme nello stadio di San Siro a Milano.

È la prima volta che si passa a due portabandiera.

«Non è stato facile scegliere». Ecco perché Fanny e Nino

«Come sempre, la scelta non è stata facile», spiega Ralph Stöckli, capo della delegazione svizzera.

Le restrizioni riguardano gli impegni del sabato degli atleti o la loro «disponibilità». Ad esempio, non tutti i giocatori della NHL saranno a Milano venerdì sera.

Fanny Smith e Nino Niederreiter si sono affermati come modelli grazie alla loro perseveranza e alla loro grande determinazione, e entrambi incarnano i valori olimpici di eccellenza, amicizia e rispetto.

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

I due: «Un immenso onore»

Nino Niederreiter, con le sue quattro medaglie d'argento ai Mondiali, era assolutamente determinato ad essere presente, secondo Ralph Stöckli.

«È un immenso onore e un privilegio incredibile», ha dichiarato El Niño in un video diffuso al momento dell'annuncio della loro nomina. Giovedì gioca ancora con i Winnipeg Jets in NHL. «Sono molto orgoglioso di poter portare questo simbolo del nostro Paese davanti al mondo intero», ha esclamato.

Fanny Smith non gareggerà fino alla fine dei Giochi a Livigno, vicino al confine svizzero. Ha espresso lo stesso concetto: «Sono stata molto commossa quando ho saputo di essere stata scelta come portabandiera della delegazione svizzera», ha spiegato l'atleta vodese, doppia medaglia di bronzo olimpica nel 2018 e nel 2022.

La Cerimonia di apertura principale si svolgerà venerdì sera dalle 20.00 allo stadio San Siro di Milano, con altre cerimonie previste a Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo in Val di Fiemme.

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Il pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»
Luca Cereda ritrova una panchina, ecco che squadra allenerà
Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Un malware attacca le chat di gruppo di WhatsApp, ecco come proteggersi

Altre notizie

Olimpiadi Milano-Cortina. Curling misto, gli Stati Uniti sconfiggono la Svizzera

Olimpiadi Milano-CortinaCurling misto, gli Stati Uniti sconfiggono la Svizzera

National League. Guerra resta in prestito a Zugo fino al termine della stagione

National LeagueGuerra resta in prestito a Zugo fino al termine della stagione

Olimpiadi. Rinviata la partita di hockey femminile Finalndia-Canada. Ecco perché

OlimpiadiRinviata la partita di hockey femminile Finalndia-Canada. Ecco perché

Video

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali. Lo sapevi che nella prima edizione non c'era lo sci alpino?

04.02.2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

04.02.2026

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

Più video