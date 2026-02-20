Fanny Smith partecipa ai Giochi Olimpici per la quinta volta e ha già all'attivo due medaglie di bronzo. Keystone

Le sue apparizioni olimpiche sono state quasi sempre segnate da episodi drammatici. E per l'atleta di ski cross Fanny Smith, la quinta partecipazione ai Giochi si preannuncia ancora una volta come una competizione speciale. Appuntamento oggi con le gare di Ski cross femminile.

Il suo «no» arriva ancora prima che la domanda venga formulata. Il giornalista presente all'incontro con i media a Livigno vuole sapere se Fanny Smith si sente di nuovo al 100%. Dopotutto, la 33enne ha recentemente fatto i conti con un’infiammazione ai muscoli della schiena.

A fine gennaio ha rinunciato alle gare di Coppa del Mondo in Val di Fassa per concedersi un po' di riposo in vista delle Olimpiadi. Una scelta che l'ha aiutata, ma solo in parte.

Dunque no, non è ancora al massimo della forma, ammette Smith. «Ma su questo tracciato le gare non sono particolarmente lunghe, se le confrontiamo con quelle delle Olimpiadi precedenti».

L'atleta spera che, nonostante il dolore, la sua condizione sia sufficiente per tornare a lottare per una medaglia olimpica: «Se la mia schiena non entra in sciopero, non dovrebbe essere un grosso problema».

Non sono parole particolarmente sicure, quelle scelte dalla romanda. Ma forse è una strategia consapevole per alleggerire la pressione. Anche perché, dopo il dramma vissuto ai Giochi di Pechino, molti riflettori torneranno inevitabilmente a puntare su di lei.

Il dramma di Pechino persiste

Quattro anni fa, lo ricordiamo, Fanny Smith poté esultare solo per pochi istanti dopo aver conquistato il bronzo al termine di una finale tiratissima. La giuria annunciò la revisione di un’azione e, pochi minuti più tardi, squalificò l'atleta svizzera per «contatto intenzionale» con la tedesca Daniela Maier.

La vodese rimase visibilmente senza parole, lasciò la zona d'arrivo e tornò sui social solo in serata. Fu «sicuramente il giorno più buio» della sua carriera, scrisse Smith, confessando di essere devastata. «Non posso accettare la decisione della giuria», aggiunse. Swiss-Ski si schierò al suo fianco e presentò ricorso alla FIS.

Seguì un lungo braccio di ferro: dopo che la FIS annullò la squalifica, la federazione tedesca fece a sua volta ricorso. Per mesi, Smith figurò terza sul sito della FIS e quarta su quello ufficiale dei Giochi.

Solo dieci mesi più tardi, il 13 dicembre 2022, il Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) di Losanna assegnò la medaglia di bronzo a entrambe le atlete. Smith conquistò così la sua seconda medaglia olimpica, ma senza i ricordi felici che solitamente accompagnano un podio ai Giochi.

Manca ancora l'oro olimpico

Anche le Olimpiadi precedenti erano state cariche di emozioni. Al debutto a Vancouver 2010, la 17enne Fanny Smith sorprese tutti spingendosi fino alle semifinali. L'agenzia «Keystone-SDA» scriveva allora: «La Romanda sarà una forza con cui fare i conti nei prossimi anni».

Quattro anni più tardi, a Sochi, si presentò effettivamente tra le favorite. La delusione fu però enorme quando, a causa di alcuni errori inspiegabili, mancò l'appuntamento con le medaglie.

Nel 2018, a Pyeongchang, arrivò la rivincita. Nella finale per il bronzo Smith batté per un soffio la grande rivale e futura dominatrice Sandra Näslund. L'assalto all'oro sarebbe poi arrivato a Pechino, prima del dramma che ha segnato quei Giochi.

«Quella vicenda mi ha spezzata in un certo senso», racconta l'atleta, che ha elaborato quell’esperienza anche con l'aiuto di un supporto psicologico. Oggi dice di aver fatto pace con quanto accaduto: «So di sciare bene e correttamente».

La 35 volte vincitrice in Coppa del Mondo guarda ora ai suoi quinti Giochi in cerca di una nuova riconciliazione. Un traguardo che la rende la sportiva con più partecipazioni olimpiche dell’intera squadra svizzera.

Rivali famosi

Quest'inverno Fanny ha messo tutto in secondo piano per un unico obiettivo: le Olimpiadi. Dopo i problemi fisici accusati in preparazione della sua 17esima stagione di Coppa del Mondo - compreso un periodo di allenamento con gli sciatori alpini - ha dovuto rivedere i propri piani.

Invece di concentrarsi sulla Coppa del Mondo, dove nel 2024/25 ha conquistato per la quarta volta la coppa di specialità, ha scelto di puntare tutto sui Giochi.

A Livigno troverà avversarie ben note. La svedese Sandra Näslund è rientrata alla grande dopo un lungo infortunio e ha già vinto cinque delle nove gare disputate in questa stagione.

La canadese Marielle Thompson ha faticato un po' di più, ma resta un nome da non sottovalutare. Anche la tedesca Daniela Maier, con cui Smith condivide il bronzo di Pechino, è salita regolarmente sul podio quest'inverno.

All’interno della squadra svizzera, la più brillante in stagione è stata la più giovane Saskja Lack, di otto anni più giovane rispetto a Smith. Anche Talina Gantenbein e Sixtine Cousin si presentano con ambizioni importanti.

La pressione maggiore, però, sarà inevitabilmente su Smith. Oggi, venerdì, non dovrà sfidare soltanto le sue rivali, ma in parte anche il proprio corpo.

L'appuntamento con lo Ski cross femminile è così previsto: qualificazioni alle 10.00, ottavi di finale alle 12.00, quarti di finale alle 12.35, semifinali alle 12.50, finale per il terzo posto alle 13.10, finale alle 13.15.