Il torneo di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi 2026 si svolgerà in gran parte in un palazzetto di nuova costruzione a Milano. I ritardi nei lavori, la capienza dell'impianto e le dimensioni della pista sono stati al centro di ampie discussioni negli ultimi mesi. Come la pensano gli elvetici?

A dicembre, le immagini della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena ancora incompleta hanno fatto rapidamente il giro dei social media.

Il nuovo impianto da 250 milioni di euro, progettato dallo studio dell'architetto britannico David Chipperfield, ospiterà la maggior parte delle partite di hockey su ghiaccio maschili e femminili alle Olimpiadi del 2026, mentre alcune sfide si disputeranno anche nell’altra arena, il Milano Ice Park.

Dopo i Giochi, la nuova Milano Santagiulia Ice Hockey Arena sarà utilizzata come palazzetto polifunzionale.

The first Olympic test event at Santagiuliana Arena is being delayed because there's a giant hole in the ice. They brought out a watering can to try and patch it. pic.twitter.com/357xeAY3kQ — Chris Johnston (@reporterchris) January 9, 2026

L'arena è stata inaugurata ufficialmente a metà gennaio con la finale della Coppa Italia e del Campionato italiano, anche se gli operai hanno continuato a lavorare nelle catacombe e gli spogliatoi non erano ancora terminati.

A parte un piccolo buco nel ghiaccio, riparato in pochi minuti, le sette partite si sono svolte in tre giorni senza incidenti di rilievo.

I match si sono svolti davanti a una delegazione della NHL, presente per valutare di persona l'arena appena costruita. Per la prima volta dopo Sochi 2014, i giocatori del miglior campionato del mondo parteciperanno infatti nuovamente alle Olimpiadi.

I lavori alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena non sono ancora conclusi, ma questo non dovrebbe influire sul regolare svolgimento dei Giochi.

«Abbiamo finito tutto? No, non lo abbiamo fatto. È necessario per le Olimpiadi? No. Abbiamo ancora del lavoro da fare? Sì», ha dichiarato Christophe Dubi, direttore esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), secondo quanto riportato da vari media.

L'esperienza degli atleti, degli spettatori e dei rappresentanti dei media non sarà compromessa «se dopo le gare sarà necessario dipingere o tappezzare qualcosa».

«Tutto andrà bene»

Anche la Nazionale svizzera affronta la situazione con serenità. «Ci sono state alcune voci, ma eravamo fiduciosi che le cose sarebbero state fatte per bene. E ora penso che sia tutto a posto», ha dichiarato l'allenatore Patrick Fischer ai microfoni di blue Sport.

Sulla stessa linea il direttore della Nati Lars Weibel: «Andrà tutto bene. Non abbiamo dato troppo peso al resto, c'è una fiducia di base anche su questo aspetto. Sarà bello e le condizioni saranno le stesse per tutti. Vogliamo giocare un bel hockey».

Fischer si è invece soffermato in modo più approfondito sulle dimensioni della pista. In Europa, la misura standard è di 60 metri di lunghezza e 30 di larghezza. A Milano la pista sarà lunga 60 metri e larga 26. Sebbene la superficie di gioco sia più corta di 96 centimetri e più larga di quasi 9 rispetto a quella della NHL, resta comunque paragonabile.

«La pista di ghiaccio è più piccola, è un dato di fatto. Di conseguenza abbiamo dovuto adattare le nostre tattiche. Abbiamo analizzato il gioco nordamericano, che si svolge su piste più piccole, e preparato un buon piano», afferma Fischer fiducioso.

