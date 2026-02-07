  1. Clienti privati
Il neo campione olimpico Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»

Sandro Zappella

7.2.2026

Franjo von Allmen velocissimo

Franjo von Allmen velocissimo

07.02.2026

Oro nella disciplina regina, ma Franjo von Allmen resta con i piedi per terra. Dopo il trionfo nella discesa olimpica di Bormio, lo sciatore svizzero strappa un sorriso con una dichiarazione spontanea: la medaglia è già al sicuro.

Redazione blue Sport

07.02.2026, 16:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Franjo von Allmen conquista l'oro nella discesa libera, raggiungendo un nuovo apice della sua carriera dopo il titolo mondiale conquistato nel 2025.
  • L'atleta ha spiegato di essersi sentito molto più rilassato prima e durante la gara rispetto al momento dell’attesa del risultato finale.
  • Il 24enne bernese, emozionato ma con i piedi per terra, mette subito la medaglia al sicuro per precauzione e annuncia festeggiamenti contenuti, visto che all'orizzonte ci sono ancora altre gare.
Mostra di più

Franjo von Allmen conquista l'oro olimpico nella discesa libera. Il 24enne aveva già vinto il titolo mondiale nella disciplina regina a Saalbach circa un anno fa.

In un'intervista concessa alla «SRF» subito dopo la sua discesa, quando la gara era ancora in corso, il bernese ha raccontato: «Sono partito molto tranquillo. Ero rilassato, ma adesso sono molto nervoso».

Delusione per Odermatt. Primo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica

Delusione per OdermattPrimo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica

Dopo la discesa del 36esimo concorrente, l'attesa si è finalmente conclusa: non c'erano più atleti al via ed è arrivata la conferma ufficiale, von Allmen è il campione olimpico.

Poco dopo, tornato ai microfoni della «SRF», l'elvetico si è mostrato visibilmente emozionato: «È una gioia enorme, è bellissimo vedere così tante persone che conosci e che ti sono vicine seguirti e tifare per te».

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

Quando un anno fa aveva conquistato l'oro mondiale in discesa a Saalbach, aveva annunciato grandi festeggiamenti. Alla domanda se farà lo stesso anche ora, il fresco campione olimpico risponde con cautela: «Potrebbe andare in quella direzione, ma visto che ci sono ancora altre gare in programma, probabilmente sarò un po' più controllato».

Nel corso dell'intervista, il bernese si presenta già senza medaglia. Alla domanda, il neo campione olimpico spiega il motivo con il suo solito sorriso: «È in cassaforte. L'ho già restituita perché mi conosco e avrei rischiato di perderla. Sono un po' caotico, quindi ho pensato: "Meglio andare sul sicuro"».

Frustrazione per il dominatore. Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»

Frustrazione per il dominatoreOdermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»

Franjo von Allmen ha già consegnato la sua medaglia d'oro.
Franjo von Allmen ha già consegnato la sua medaglia d'oro.
KEYSTONE

