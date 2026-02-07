Il podio della discesa olimpica: Franjo von Allmen, Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Keystone

Dominik Paris e Giovanni Franzoni completano un podio ricco di emozioni nella discesa olimpica di Bormio, tra sogni realizzati, passaggi di consegne e parole di grande rispetto per il campione Franjo von Allmen.

Redazione blue Sport fon

Hai fretta? blue News riassume per te A 36 anni Dominik Paris realizza il sogno di una medaglia olimpica, conquistando il bronzo nella discesa di Bormio.

Giovanni Franzoni chiude secondo a soli due decimi dall'oro, firmando una gara di alto livello davanti al pubblico di casa.

Entrambi rendono omaggio a Franjo von Allmen, elogiandone la prestazione e il valore umano. Mostra di più

Anche l'esperto Dominik Paris sale sul podio della discesa. A 36 anni, l'altoatesino realizza finalmente il sogno di conquistare una medaglia olimpica.

Nell'intervista rilasciata alla «SRF», l'italiano non nasconde l'emozione: «Desideravo tantissimo una medaglia. Oggi mi sono detto che se potevo farcela, allora dovevo farcela, altrimenti non ci sarei mai riuscito».

Paris analizza poi la sua gara con lucidità: «È stata una buona discesa, ma non abbastanza per battere Franjo. Ha semplicemente fatto una grande prestazione. Si vede che i giovani hanno forse un po' più di coraggio».

Al traguardo, vedere accendersi inizialmente solo un «3» lo aveva lasciato deluso: «Sei un corridore e vuoi vincere». La consapevolezza del bronzo olimpico ha però cambiato tutto: «Un grande sogno si è finalmente avverato».

Franzoni: «Quando ho visto le discese degli svizzeri ho pensato...»

Oltre a von Allmen, anche un altro rappresentante della nuova generazione è riuscito a precedere Paris: Giovanni Franzoni, compagno di squadra e protagonista di una stagione di altissimo livello.

Il 24enne, anche intervistato dalla «SRF», racconta: «Quando ho visto le discese degli svizzeri ho pensato: "Sono velocissimi, sarà difficile batterli"».

Franzoni spiega di essersi sentito tranquillo al mattino, prima che la tensione salisse a ridosso della partenza: «Avevo le gambe pesanti e la testa piena di pensieri. Pensavo a tutti i tifosi che mi sostenevano, ma sono riuscito a trasformare quell'energia in qualcosa di positivo».

Il risultato è una prova solida, chiusa a soli due decimi dall'oro: «Non è tanto, ma vincere l’argento qui in Italia è meraviglioso».

«È il miglior podio che potessi immaginare»

Pur consapevole che l'oro sarebbe stato il massimo, l'azzurro si dice pienamente soddisfatto: «È il miglior podio che potessi immaginare». Del vincitore Franjo von Allmen parla con grande stima: «Lo conosco dai Mondiali juniores, è un ragazzo fantastico e mi ispira sempre».

Condividere il podio con Dominik Paris era un altro obiettivo inseguito a lungo, reso ancora più speciale dal contesto: «Le Olimpiadi di Bormio sono il palcoscenico più grande possibile, e lui è la leggenda della Stelvio».