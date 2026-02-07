  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Belle parole degli azzurri Franzoni: «Von Allmen lo conosco dagli Juniores, è un ragazzo fantastico e mi ispira sempre»

fon

7.2.2026

Il podio della discesa olimpica: Franjo von Allmen, Giovanni Franzoni e Dominik Paris.
Il podio della discesa olimpica: Franjo von Allmen, Giovanni Franzoni e Dominik Paris.
Keystone

Dominik Paris e Giovanni Franzoni completano un podio ricco di emozioni nella discesa olimpica di Bormio, tra sogni realizzati, passaggi di consegne e parole di grande rispetto per il campione Franjo von Allmen.

Redazione blue Sport

07.02.2026, 18:18

07.02.2026, 18:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A 36 anni Dominik Paris realizza il sogno di una medaglia olimpica, conquistando il bronzo nella discesa di Bormio.
  • Giovanni Franzoni chiude secondo a soli due decimi dall'oro, firmando una gara di alto livello davanti al pubblico di casa.
  • Entrambi rendono omaggio a Franjo von Allmen, elogiandone la prestazione e il valore umano.
Mostra di più

Anche l'esperto Dominik Paris sale sul podio della discesa. A 36 anni, l'altoatesino realizza finalmente il sogno di conquistare una medaglia olimpica.

Nell'intervista rilasciata alla «SRF», l'italiano non nasconde l'emozione: «Desideravo tantissimo una medaglia. Oggi mi sono detto che se potevo farcela, allora dovevo farcela, altrimenti non ci sarei mai riuscito».

Il neo campione olimpico. Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»

Il neo campione olimpicoFranjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

Paris analizza poi la sua gara con lucidità: «È stata una buona discesa, ma non abbastanza per battere Franjo. Ha semplicemente fatto una grande prestazione. Si vede che i giovani hanno forse un po' più di coraggio».

Al traguardo, vedere accendersi inizialmente solo un «3» lo aveva lasciato deluso: «Sei un corridore e vuoi vincere». La consapevolezza del bronzo olimpico ha però cambiato tutto: «Un grande sogno si è finalmente avverato».

Franzoni: «Quando ho visto le discese degli svizzeri ho pensato...»

Oltre a von Allmen, anche un altro rappresentante della nuova generazione è riuscito a precedere Paris: Giovanni Franzoni, compagno di squadra e protagonista di una stagione di altissimo livello.

Il 24enne, anche intervistato dalla «SRF», racconta: «Quando ho visto le discese degli svizzeri ho pensato: "Sono velocissimi, sarà difficile batterli"».

Delusione per Odermatt. Primo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica

Delusione per OdermattPrimo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica

Franzoni spiega di essersi sentito tranquillo al mattino, prima che la tensione salisse a ridosso della partenza: «Avevo le gambe pesanti e la testa piena di pensieri. Pensavo a tutti i tifosi che mi sostenevano, ma sono riuscito a trasformare quell'energia in qualcosa di positivo».

Il risultato è una prova solida, chiusa a soli due decimi dall'oro: «Non è tanto, ma vincere l’argento qui in Italia è meraviglioso».

«È il miglior podio che potessi immaginare»

Pur consapevole che l'oro sarebbe stato il massimo, l'azzurro si dice pienamente soddisfatto: «È il miglior podio che potessi immaginare». Del vincitore Franjo von Allmen parla con grande stima: «Lo conosco dai Mondiali juniores, è un ragazzo fantastico e mi ispira sempre».

Frustrazione per il dominatore. Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»

Frustrazione per il dominatoreOdermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»

Condividere il podio con Dominik Paris era un altro obiettivo inseguito a lungo, reso ancora più speciale dal contesto: «Le Olimpiadi di Bormio sono il palcoscenico più grande possibile, e lui è la leggenda della Stelvio».

Franjo von Allmen velocissimo

Franjo von Allmen velocissimo

07.02.2026

I più letti

Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario
Ora è possibile consultare le e-mail di Jeffrey Epstein... ed è agghiacciante

Altre notizie

Hockey. Svizzera sconfitta dal Canada

HockeySvizzera sconfitta dal Canada

Ticker Olimpiadi 2026. Ecco tutti i vincitori delle varie medaglie del 7 febbraio

Ticker Olimpiadi 2026Ecco tutti i vincitori delle varie medaglie del 7 febbraio

Curling. Svizzera ancora in corsa

CurlingSvizzera ancora in corsa

Seria A. Il Napoli vittorioso nel finale contro il Genoa

Seria AIl Napoli vittorioso nel finale contro il Genoa

Super League. Il Lugano non va oltre il pari con il fanalino di coda Winterthur

Super LeagueIl Lugano non va oltre il pari con il fanalino di coda Winterthur

Basket. Serata amara per le ticinesi, Spinelli e Tigers battuti

BasketSerata amara per le ticinesi, Spinelli e Tigers battuti

Video

GC – YB 1:1

GC – YB 1:1

Super League | 23° turno | stagione 25/26

07.02.2026

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

06.02.2026

Aarau – Wil 2:2

Aarau – Wil 2:2

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

07.02.2026

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

07.02.2026

GC – YB 1:1

GC – YB 1:1

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Aarau – Wil 2:2

Aarau – Wil 2:2

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Più video