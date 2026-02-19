Gli svizzeri devono fare i conti con un'altra amara sconfitta. Keystone

La Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio ha sfiorato uno storico successo olimpico a Milano. Ma purtroppo ha subito un'amara delusione, venendo eliminata ai quarti di finale dalla Finlandia. La rabbia si è fatta sentire anche per l'allenatore Patrick Fischer.

Keystone-SDA SDA

Sono bastati 72 secondi per ribaltare lo stretto vantaggio di 2 a 1 nei quarti di finale contro la Finlandia e giocarsi le medaglie in un torneo olimpico di hockey su ghiaccio per la prima volta nei tempi moderni.

Ma poi i campioni olimpici di Pechino 2022, pieni di stelle della NHL, hanno pareggiato e Artturi Lehkonen ha dato alla Nazionale svizzera il colpo del ko con una vittoria per 3-2 ai supplementari.

«Siamo abbastanza bravi per poter vincere questa partita, ma non ci siamo riusciti. È una delusione, ovviamente», ha dichiarato un composto Nico Hischier, anche se in difficoltà con le parole dopo la fine della partita.

«Abbiamo perso di nuovo per un soffio, questo fa male», ha detto il capitano dei New Jersey Devils, quando gli è stato chiesto se gli sembra di aver perso le ultime due finali del campionato del mondo.

Dal doppio vantaggio al colpo della rovina

Gli svizzeri non sono mai stati così vicini a vincere un quarto di finale olimpico in questo millennio. Ma alla fine anche il quarto tentativo dopo il 2006, il 2010 e il 2022 è stato fallimentare.

Dopo una doppietta di Damien Riat e Nino Niederreiter nel giro di 72 secondi nel periodo iniziale, la squadra di Patrick Fischer ha offerto una prestazione quasi impeccabile, non si è nascosta in difesa e ha lottato senza risparmiarsi.

Questo prima che il disastro si abbattesse e il momento cambiasse quando i finlandesi hanno segnato il gol dell'1-2 al 54° minuto con Sebastian Aho.

I restanti sei minuti sono sembrati un'eternità. Quando i finlandesi hanno sostituito il loro portiere con un sesto giocatore esterno, la pressione sulla porta rossocrociata è aumentata a dismisura.

È stato particolarmente amaro quando il difensore Jonas Siegenthaler ha deviato nella propria porta il tiro di Miro Heiskanen, cosa che ha portato al pareggio 2-2.

L'ancora una volta eccezionale Leonardo Genoni, che è stato battuto per la prima volta solo al 24° tiro dei finlandesi e ha brillato con forti parate nella concitata fase finale, è stato impotente.

«Questo è estremamente sfortunato e deludente»

«Volevamo davvero questa medaglia», ha dichiarato il coach Patrick Fischer visibilmente abbattuto dopo una serata sconvolgente. Era «arrabbiato», senza entrare nei dettagli della sua analisi così presto dopo l'eliminazione.

«Sapevamo che i finlandesi erano alla nostra portata. Abbiamo iniziato bene e avevamo tutto sotto controllo, ma alla fine ci siamo fatti sfuggire la partita dalle mani. Questo è estremamente sfortunato e deludente».

Per gli elvetici è stata anche una vendetta mancata per la sconfitta per 5-1 di quattro anni fa a Pechino.

Anche in quell'occasione i finlandesi conducevano per 2-0 all'inizio della partita, ma si sono imposti con grande abilità e alla fine sono diventati campioni olimpici. E tre mesi dopo anche campioni del mondo in casa.

Anche gli svizzeri hanno in programma un campionato mondiale in casa a maggio. Nessuno voleva però guardare così lontano in questa serata amara dopo un torneo generalmente positivo.

Sarà il capitolo finale del successo di Fischer come allenatore della Nazionale, un'epoca in cui finora è mancata solo la ciliegina sulla torta.