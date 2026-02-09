Gregor Deschwanden sa mordere il metallo prezioso. KEYSTONE

Gregor Deschwanden si assicura clamorosamente il bronzo dal trampolino normale ai Giochi Olimpici. In una stagione finora difficile, l'atleta svizzero dimostra il suo potenziale nel giorno X.

Keystone-SDA SDA

Se i Giochi Olimpici si fossero svolti lo scorso inverno, Gregor Deschwanden sarebbe arrivato qui con quattro posti sul podio come candidato alle medaglie.

In questa stagione, tuttavia, il 34enne di Lucerna non ha trovato il suo ritmo. Non ha mai ottenuto un risultato migliore del decimo posto in una gara individuale.

Deschwanden si è così recato a Predazzo con aspettative basse. Ma la grande sorpresa era già nell'aria dopo il primo salto. L'elvetico è volato fino a 106 metri e a metà gara era a soli 0,1 punti dal bronzo.

Nel suo secondo salto ha addirittura fatto meglio saltando a 107 metri. Alla fine si è classificato al 3° posto dietro al campione olimpico tedesco Philipp Raimund e al polacco Kacper Tomasiak, a pari punti con il giapponese Ren Nikaido.

Seguendo le orme di Steiner e Ammann

«Non ha ancora capito bene», ha detto a SRF subito prima della cerimonia di premiazione. Sapeva di poter essere tra i primi se avesse fatto due salti super. «Oggi ero in piena forma fin dalla prova. A volte ci vuole fortuna e la giornata giusta. Sono felicissimo che oggi sia stata la mia giornata».

Deschwanden è solo il terzo saltatore svizzero a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici dopo Walter Steiner (argento nel 1972 a Sapporo) e il doppio campione olimpico Simon Ammann (2002 Salt Lake City e 2010 Vancouver).

Il giorno X è stato un successo: Gregor Deschwanden sda

«Non pensavo di potercela fare da solo», dice il neo medagliato. «Non ho nemmeno portato con me le mie cose per la cerimonia della medaglia perché pensavo di essere troppo lontano. Quella non è affatto la mia giacca,l'ho presa in prestito», ha detto ridendo.

Prevc deluso, Trunz forte

D'altra parte, qualcuno che si aspettava una medaglia è rimasto a mani vuote. Domen Prevc, il dominatore della stagione, non è riuscito a rientrare nella lotta per le medaglie dopo un primo salto sbagliato e si è piazzato solo al 6° posto.

All'ombra della medaglia di bronzo, il 19enne Felix Trunz, che si era assicurato il posto da titolare contro Ammann nel duello interno a squadre, ha recuperato sette posizioni nel secondo turno e ha concluso con un buon 18° posto il suo debutto olimpico.

Il secondo salto di Sandro Hauswirt non è stato all'altezza dell'impressionante tentativo del primo turno. Ha perso nove posizioni e si è piazzato al 29° posto nella classifica finale di questa storica giornata per la Svizzera.