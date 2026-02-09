Grimaud conquista l'oro, ma l'esperto della SRF s'infuria con la giuria: «Che porcheria!»

Il commentatore della SRF Ambühl critica il punteggio di Gremaud: «Che porcheria!» 09.02.2026

Mathilde Gremaud vince l'oro olimpico con una performance mozzafiato nello slopestyle e fa esultare la Svizzera. Ma una persona è arrabbiata: l'esperto della SRF Elias Ambühl. Per lui è chiaro che il punteggio della giuria per la sciatrice svizzera è troppo basso nonostante il suo trionfo.

Hai fretta? blue News riassume per te Mathilde Gremaud vince l'oro olimpico nella gara di slopestyle a Milano Cortina 2026, come quattro anni fa.

L'atleta svizzera ha impressionato con una sensazionale seconda manche, che le ha assicurato la vittoria.

L'esperto della SRF Elias Ambühl condivide l'entusiasmo dell'atleta, ma nonostante la medaglia d'oro si infuria per i voti della giuria, che ritiene evidentemente troppo bassi.

Anche la stessa Gremaud avrebbe sperato in un punteggio più alto, come dice lei stessa, ma rivela che la giuria le ha dato una motivazione in più. Mostra di più

Mathilde Gremaud dà spettacolo alle Olimpiadi nello slopestyle e vince meritatamente la medaglia d'oro. La sciatrice svizzera ha rischiato tutto nella seconda manche, eseguendo salti con un altissimo grado di difficoltà, tutti double cork (doppi salti mortali) con almeno tre avvitamenti.

«Wow, che manche», ha commentato l'esperto della SRF Elias Ambühl in diretta TV. Il giornalista è particolarmente colpito dal secondo salto di Gremaud, un double cork 1260: «È di gran lunga uno dei trick più difficili che abbiamo visto oggi».

Ma è sufficiente per vincere? Dopo una trepidante attesa nella zona di arrivo, la giuria annuncia finalmente il suo verdetto: 86,96 punti. Questo è il vantaggio che le vale, in definitiva, la medaglia d'oro olimpica.

«Che porcheria!»

La 26enne è felicissima. Anche Ambühl si rallegra per il trionfo della friburghese, ma prima deve sfogare la sua frustrazione, perché gli è chiaro che il punteggio della giuria per questa discesa mozzafiato è decisamente troppo basso.

«Che porcheria», dice l'esperto della SRF dopo l'annuncio della decisione. «Questa manche era così impegnativa dal punto di vista tecnico!».

La prestazione di Gremaud è così buona che non può più essere confrontata con le altre sciatrici, dice Ambühl. «Alla fine, non importa. Ma è dura, molto dura».

Anche la stessa Gremaud ha fatto sapere nell'intervista di non essere del tutto d'accordo con la classificazione: «Nella seconda manche, credo che avrei meritato qualche punto in più. È stato incredibilmente vicino a Eileen. Ma non siamo qui per parlare dei giudici. E soprattutto dopo la prima manche, mi ha dato una motivazione in più per fare risultato».