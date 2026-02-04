  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giochi olimpici Guy Parmelin e Martin Pfister alle Olimpiadi di Milano-Cortina

SDA

4.2.2026 - 13:49

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin rappresenterà ufficialmente il governo svizzero alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina (foto d'archivio)
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin rappresenterà ufficialmente il governo svizzero alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà presente alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, che si terranno dal 6 al 22 febbraio.

Keystone-SDA

04.02.2026, 13:49

04.02.2026, 15:11

Sul posto, per incoraggiate gli atleti svizzeri, si recherà anche il ministro dello sport Martin Pfister.

Parmelin sarà a Milano da domani a sabato e rappresenterà ufficialmente il governo svizzero in occasione della cerimonia di apertura allo stadio di San Siro venerdì.

Domani sera invece il presidente della Confederazione parteciperà a un ricevimento della presidente del Comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry, ha comunicato oggi il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Nel capoluogo lombardo Parmelin incontrerà il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella come anche altri capi di stato e di governo.

Da parte sua Pfister sarà presente dall'8 al 10 febbraio, ha comunicato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Durante la sua permanenza nel Nord Italia assisterà a diverse gare in compagnia della direttrice dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) Sandra Felix.

Il ministro dello sport seguirà tra le altre cose la combinata a squadre di sci alpino maschile a Bormio e la partita della fase a gironi di hockey su ghiaccio femminile tra Svizzera e Stati Uniti a Milano.

In agenda è previsto anche un incontro con la presidente di Swiss Olympic Ruth Metzler-Arnold e i vertici di altre federazioni sportive per discutere con loro di temi attuali legati alla politica sportiva e all'ulteriore sviluppo dello sport e della sua promozione.

I più letti

Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»
Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump
Bandita dalla filiale per un cornetto, Coop non punisce tutti i furti allo stesso modo
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio

Altre notizie

Sci. D D, prima prova annullata

SciD D, prima prova annullata

Calcio. UE contro la FIFA sul rientro della Russia: «Non tutto è negoziabile»

CalcioUE contro la FIFA sul rientro della Russia: «Non tutto è negoziabile»

Ecco perché. Il pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»

Ecco perchéIl pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»

Giochi olimpici. Cortina: sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel

Giochi olimpiciCortina: sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel

Tennis. Poco prima di entrare in campo Belinda Bencic si ritira ad Abu Dhabi. Ecco perché

TennisPoco prima di entrare in campo Belinda Bencic si ritira ad Abu Dhabi. Ecco perché

Olimpiadi. Al via le Olimpiadi, Odermatt terzo nel primo test sulla Stelvio di Bormio

OlimpiadiAl via le Olimpiadi, Odermatt terzo nel primo test sulla Stelvio di Bormio

Video

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

04.02.2026

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Elche – Barcelona 1-3

Elche – Barcelona 1-3

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

Elche – Barcelona 1-3

Elche – Barcelona 1-3

Più video