L'incidente della Vonn alle Olimpiadi di Milano-Cortina Vonn Immagine: KEY Lindsey Vonn è caduta pesantemente nella discesa libera olimpica. Immagine: Jacquelyn Martin/AP/dpa Lindsey Vonn nella conferenza stampa in cui ha confermato la sua presenza dopo l'incidente di Crans-Montana qualche giorno prima della discesa libera. Immagine: KEY

La caduta e l'infortunio della stella dello sci Lindsey Vonn hanno causato uno shock ai Giochi in Italia. Ora il primario che l'ha curata ha parlato delle operazioni dell'americana.

Pochi giorni dopo l'orribile caduta della stella dello sci Lindsey Vonn, il primario che ha operato l'americana ha fatto il punto sulle cure subite finora.

«Abbiamo fatto il nostro dovere. Sapevamo che certe situazioni potevano verificarsi ed eravamo preparati», ha dichiarato il dottor Stefano Zanarella al quotidiano italiano «Corriere della Sera».

Il caso, particolarmente delicato, è stato seguito da un team di specialisti. Finora il decorso post-operatorio procede in modo soddisfacente.

Lindsey Vonn cade malamente 08.02.2026

Una frattura complessa

Vonn è caduta pesantemente nella discesa olimpica di Cortina d'Ampezzo domenica 8 febbraio ed è stata soccorsa in elicottero.

Ha riportato una complessa lesione alla tibia e da allora è stata sottoposta a tre operazioni alla gamba sinistra presso l'ospedale di Treviso.

Qualche giorno fa, la 41enne ha postato sui social media una foto dal suo letto d'ospedale, ringraziando tra l'altro lo staff medico.

Il messaggio della Vonn è stato «fantastico» e «ispirante», ha dichiarato la responsabile del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry.

«Vonn è una paziente esemplare»

«Le parole della paziente ci riempiono di orgoglio, anche perché abbiamo gestito con successo una situazione medica delicata e lunga», ha detto Zanarella.

Vonn è «una paziente esemplare, così come lo sono il suo team americano e i medici della federazione statunitense, che ci stanno davvero supportando. Sono persone eccezionali e allo stesso tempo grandi professionisti».

La campionissima statunitense era determinata a vincere un'altra medaglia olimpica ai Giochi in Italia, 16 anni dopo l'oro nella discesa libera in Canada, e si è presentata al via nonostante la lacerazione del legamento crociato subita poco prima.

Ha vissuto una tragedia sportiva. Finora ha lasciato aperto il suo futuro.

Prima del momento clou della stagione, tuttavia, l'atleta aveva annunciato che si sarebbe ritirata dalle gare di sci al più tardi dopo questo inverno.