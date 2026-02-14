  1. Clienti privati
Un sogno in Nord America Hockey: ecco, secondo la ticinese Nicole Vallario, cosa serve alle svizzere per vincere una medaglia

SDA

14.2.2026 - 17:09

Da quasi tre mesi la ticinese Nicole Vallario sta vivendo il suo sogno di giocare a hockey su ghiaccio da professionista in Nord America. Al momento la ticinese è in gara per conquistare la medaglia olimpica con la squadra nazionale svizzera non lontano da casa.

Keystone-SDA

14.02.2026, 17:09

Nicole Vallario è una delle due giocatrici di hockey ticinesi della Svizzera a far parte della delegazione olimpica elvetica, composta da 175 persone, ai Giochi invernali di Milano Cortina.

Dopo un girone eliminatorio insoddisfacente, per la difensore e le sue compagne di squadra il quarto di finale contro la Finlandia, che si giocherà sabato sera alle 21:10 sarà o tutto o niente.

Le rossocrociate non possono permettersi un'altra sconfitta, altrimenti le loro possibilità di ottenere una medaglia olimpica sarebbero finite.

Un'occasione inaspettata

La preparazione di Vallario al suo secondo torneo olimpico è stata tutt'altro che ordinaria.

La 24enne ha iniziato la stagione con le giganti del campionato svizzero, le ragazze dello Zugo, dopo aver giocato quattro anni al college all'Università di St. Thomas in Minnesota, dove ha completato gli studi.

Con il suo ritorno in Svizzera, il suo sogno di diventare una giocatrice professionista di hockey in Nord America sembrava essere finito.

Ma alla fine di ottobre è stata invitata per un training camp di due settimane da parte delle New York Sirens. La ticinese ha colto al volo l'occasione e le è stato offerto un contratto da professionista.

La giovane ha accettato, lasciando l'appartamento in cui si era appena trasferita a Zugo e abbandonando il suo lavoro di istruttrice di fitness.

Professional Women's Hockey League. La ticinese Nicole Vallario invitata al ritiro delle NY Sirens

Professional Women's Hockey LeagueLa ticinese Nicole Vallario invitata al ritiro delle NY Sirens

Inizio da favola, ma poi una situazione «mentalmente impegnativa»

Poco dopo ha fatto il suo debutto nel campionato professionistico nordamericano, la PWHL, ed è stata una favola. Vallario segna il suo primo gol al primo tocco del disco.

Ma dopo due presenze e il ritorno di una compagna di squadra infortunata, la difensore non gioca da inizio dicembre. A differenza degli uomini della NHL, in Nord America le donne non hanno la possibilità di allenarsi in un campionato inferiore.

La luganese era consapevole del rischio quando ha firmato il suo «contratto di riserva», destinato alle giocatrici che non fanno parte della rosa dei 23 elementi di una squadra della PWHL.

La situazione è stata «mentalmente impegnativa» per lei, dice, «ma allo stesso tempo ho imparato molto, soprattutto allenandomi con alcune delle migliori giocatrici del mondo. Queste esperienze mi hanno aiutato a crescere come giocatrice e anche come persona».

Adesso vuole portare questa esperienza alla squadra nazionale.

La giovane dovrebbe aiutare le svizzere a vincere l'oro olimpico per la seconda volta dopo il bronzo di Sochi 2014. Ciò richiederà però un netto miglioramento delle prestazioni nelle prossime partite a eliminazione diretta.

Dopo quattro partite in cinque giorni, il team ha avuto almeno un po' di tempo per recuperare. Nei quarti di finale, la Svizzera affronterà nuovamente la Finlandia, avversaria nell'ultima partita del girone.

«Non possiamo subire così tante penalità»

Dopo la sconfitta per 3 a 1 alla fine del girone preliminare, Vallario e le sue compagne vogliono reagire e fare meglio. Hanno ancora un conto in sospeso con le finlandesi, dopo la sconfitta per 4-0 nella partita per la medaglia di bronzo a Pechino quattro anni fa.

«Non possiamo subire così tante penalità. E se lo facciamo, dobbiamo migliorare il nostro gioco nei passaggi corti», dice la ticinese, guardando alla fase decisiva del torneo.

L'atleta sta ricevendo sostegno anche da vicino. «La mia famiglia vive a circa un'ora da Milano. Ci saranno di nuovo molte facce familiari», dice felice.

Migliorare non solo in difesa, ma anche in attacco

C'è un potenziale di miglioramento non solo in difesa, ma anche in attacco. Dopo aver segnato tre gol nella striminzita vittoria iniziale contro la Repubblica Ceca (4:3), la squadra di Colin Muller ha faticato a creare abbastanza occasioni pericolose contro le potenti canadesi e americane, nonché contro la Finlandia.

Almeno l'attacco sarà probabilmente rafforzato di nuovo. Alina Müller, la seconda giocatrice svizzera nella PWHL, potrà probabilmente contare di nuovo sulla sua partner d'attacco Lara Stalder.

La capocannoniera del campionato nazionale femminile è stata colpita alla testa da un disco durante il riscaldamento prima dell'ultima partita del girone preliminare, ma dovrebbe essere di nuovo pronta per la partita cruciale dei quarti di finale.

Ticker Olimpiadi 2026. Schwaller schianta il Canada - Fischer: «Fiala operato» - Odi e Meillard a medaglie nel gigante

Ticker Olimpiadi 2026Schwaller schianta il Canada - Fischer: «Fiala operato» - Odi e Meillard a medaglie nel gigante

