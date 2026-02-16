  1. Clienti privati
«Si vuole sempre vincere» Hockey: le svizzere hanno davvero la possibilità di vincere una medaglia olimpica?

Andreas Lunghi

16.2.2026

La Svizzera festeggerà una medaglia olimpica questa settimana?
KEYSTONE

La Nazionale di hockey femminile è di nuovo in semifinale nel torneo olimpico e vuole giocare per conquistare una medaglia. L'ex giocatrice della Nati Livia Altmann valuta le possibilità della squadra di Colin Müller.

Andreas Lunghi

16.02.2026, 17:55

16.02.2026, 17:57

Con una stretta vittoria per 1:0 sulla Finlandia nei quarti di finale, la Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio si è vendicata della sconfitta nella partita per la medaglia di bronzo di quattro anni fa a Pechino.

Ora la attende il Canada in semifinale, questa sera alle 21:10, proprio come nel 2022. Allora le ragazze elvetiche persero per 3-10. Quest'anno hanno maggiori possibilità di vincere?

«Si vuole sempre vincere», dice l'ex giocatrice della Nazionale Livia Altmann, medaglia di bronzo con la Svizzera a Sochi 2014, in un'intervista a blue News.

«Ma se la si guarda in modo realistico, il Canada è tecnicamente e fisicamente un passo avanti, è sempre stato così. La Svizzera è certamente più compatta, ma le canadesi sono di un altro livello. Sarà difficile, ma con un po' di fortuna tutto è possibile: mi piacerebbe molto».

Le canadesi hanno già vinto il testa a testa nel turno preliminare per 5-0 e hanno concesso solo punti nella partita contro gli Stati Uniti. Nei quarti di finale, non hanno dato scampo alla Germania con una vittoria per 5-1.

È molto probabile che le rossocrociate si giochino il bronzo. E come la Russia 12 anni fa, potrebbero affrontare la Svezia, che giocherà contro le americane in semifinale.

Un sogno in Nord America. Hockey: ecco, secondo la ticinese Nicole Vallario, cosa serve alle svizzere per vincere una medaglia

«Se si ha l'entusiasmo di giocare, si può andare lontano»

«Ci sono alcuni parallelismi con l'epoca», afferma sorridendo Altmann. Gli accoppiamenti delle semifinali sono gli stessi e, come a Sochi, la Svizzera è nettamente sfavorita contro il Canada.

«Eravamo una squadra giovane e con un buon spirito di squadra. È simile a questo torneo e se questo spirito viene fuori di nuovo, se si ha l'entusiasmo di giocare, si può andare lontano».

Altmann si aspetta una partita simile a quella contro la Finlandia in caso di medaglia di bronzo contro la Svezia, che ha eliminato la Repubblica Ceca nei quarti di finale.

«Le svizzere hanno iniziato bene contro le finlandesi e hanno cercato di spingere in modo offensivo. È importante che riescano a fornire questa prestazione in modo costante per 60 minuti».

Anche la prestazione del portiere sarà fondamentale: «Andrea Brändli ha già fatto un paio di parate contro la Finlandia. Per noi è stato simile con Florence Schelling: senza di lei sarebbe stato difficile», conclude la due volte partecipante alle Olimpiadi.

La Svizzera gioca la sua semifinale contro il Canada il 16 febbraio alle 21:10. La Svezia affronta gli Stati Uniti alle 16:40. La partita per la medaglia di bronzo e la finale si svolgeranno il 19 febbraio.

Verso la semifinale. Vallario carica la Svizzera: «Abbiamo perso un po' di cuore, un po' di tutto. Ma col Canada inizia 0-0»

