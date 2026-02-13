I campioni olimpici francesi di danza su ghiaccio investiti dalle polemiche, ecco perché

I nuovi campioni olimpici di danza su ghiaccio, i francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron. KEYSTONE

La vittoria dei pattinatori francesi di danza su ghiaccio a Milano Cortina 2026 è stata accompagnata da diverse polemiche. In particolare l'ex partner di Guillaume Cizeron ha portato alla luce situazioni pericolose vissute durante la loro collaborazione. Al contempo l'ex collega di Laurence Fournier Beaudry è stato accusato di abuso sessuale.

Come riporta, tra gli altri, «Vanity Fair Italia», Cizeron è già stato campione olimpico a Pechino 2022 con Gabriella Papadakis. Con quest'ultima ha conquistato l'argento a Pyeongchang 2018, cinque titoli mondiali, e altrettanti europei e sette francesi.

Dopo aver chiuso la sua collaborazione con Papadakis dopo Pechino, un anno fa il pattinatore è tornato a gareggiare con una nuova partner, nonostante il suo ritiro sembrasse definitivo.

Nel frattempo l'ex collega ha pubblicato un libro in cui descrive situazioni pericolose vissute con il danzatore su ghiaccio, che sembrano riflettere una dinamica comune nel mondo del pattinaggio.

«Il nostro è uno sport assai oppressivo»

«La sola idea di trovarmi da sola con lui mi terrorizzava: il problema è che il tipo di relazione che ho avuto con Guillaume è comune all’intero ambiente. Ho vissuto situazioni non accettabili, ma appunto: questo tipo di rapporto riflette quello all’interno del sistema», ha dichiarato la pattinatrice.

E ha aggiunto: «È molto comune, sono in tanti a vivere così. Il mondo del pattinaggio di figura, per una donna, può essere molto complicato e difficile da affrontare. Come molte altre, spesso ho faticato a starci all’interno, il nostro è uno sport assai oppressivo».

«Dopo Pechino – ha continuato – avrei voluto continuare: il pattinaggio è la mia vita. Sono andata in terapia e ho sognato di sfruttare condizioni migliori, di poter cambiare le cose, di avere esempi diversi rispetto a quelli con i quali sono cresciuta. Ma c’è stato poco da fare: non ha funzionato. Le nostre conversazioni sono rimaste a senso unico. Ho temuto di nuovo per me stessa».

Parole forti che hanno portato Cizeron a denunciare l'ex compagna per diffamazione. Papadakis ha perso così il ruolo di commentatrice per i Giochi di Milano Cortina.

Un'accusa di stupro

Dall'altra parte, continua la rivista italiana, Nikolaj Sørensen, l'ex partner di Fournier Beaudry (nata a Montréal e naturalizzata francese) è stato sospeso dalla federazione canadese nel 2024 per una presunta aggressione sessuale del 2012.

La sospensione è stata annullata nel 2025 per motivi di giurisdizione, ma un collegio arbitrale ha stabilito che la decisione deve essere rivista, il che potrebbe portare al ripristino della sospensione.

Fournier Beaudry ha dichiarato di sostenere Sørensen, con cui ha una relazione da 12 anni. Il pattinatore è stato visto sugli spalti a supportare la coppia francese.

«Conosco il mio ragazzo al 100%»

Nel documentario Netflix «Glitter & Gold: Ice Dancing», la danzatrice su ghiaccio ha parlato dell'impatto della squalifica dell'ex collega: «È stato estremamente difficile perché non si trattava solo di pattinaggio, ma anche della mia integrità e della sua. Conosco il mio ragazzo al 100%. Lo conosco. E siamo rimasti uniti e forti».

Il 6 febbraio, la vittima della presunta violenza sessuale ha inviato una dichiarazione a «USA TODAY Sports», criticando i commenti della squadra francese e sottolineando come questi possano creare un ambiente pericoloso.

«I commenti della campionessa olimpica in carica e di una squadra in lizza per l'imminente titolo olimpico hanno un peso, e usare le loro voci per minare pubblicamente la verità di una sopravvissuta rafforza ulteriormente la cultura del silenzio nel pattinaggio artistico», ha detto.