I commentatori di SRF svelano la notizia: il campione olimpico Meillard diventerà papà!

Il duo SRF Stefan Hofmänner e Beat Feuz ha svelato la notizia che Loïc Meillard diventerà papà. Keystone

Loïc Meillard ha conquistato l'oro nello slalom olimpico dopo aver vinto l'argento nella combinata a squadre e il bronzo nel gigante. E a quanto pare il romando ha ancora tanto per cui festeggiare. I commentatori della SRF hanno svelato infatti che il campione olimpico diventerà papà.

Jan Arnet Jan Arnet

Quando Loïc Meillard taglia il traguardo nella seconda manche dello slalom olimpico e il tabellone si illumina di verde, non c'è modo di fermarlo. Sa di aver appena vinto la sua terza medaglia a queste Olimpiadi. A quel punto, però, non sa ancora che sarà d'oro.

La tensione è alta, ma ancora prima che Atle Lie McGrath esca dal cancelletto di partenza, il commentatore della SRF Stefan Hofmänner dice di sfuggita alcune parole che non sono passate inosservate: «Loïc Meillard sta per diventare papà». E il suo co-commentatore Beat Feuz conferma: «Esatto, in estate».

Meillard e Zoé Chastan, responsabile dei media di Swiss-Ski, sono già una coppia da diversi anni. Adesso i due diventeranno presto genitori per la prima volta.