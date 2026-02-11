Sturla Holm Lægreid conquista il bronzo olimpico ad Anterselva. Poi, davanti alle telecamere della televisione norvegese, sorprende tutti: senza che nessuno glielo chieda, confessa di aver tradito la sua compagna.
Poco dopo aver centrato la sua prima medaglia olimpica individuale, il biatleta norvegese si è lasciato andare a un'ammissione inattesa ai microfoni di «NRK».
«Tre mesi fa ho commesso il più grande errore della mia vita», ha dichiarato in lacrime. Lægreid ha raccontato di aver tradito la compagna, conosciuta appena sei mesi prima.
«Gliel'ho confessato una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita». La donna, ha aggiunto, era «l'amore della mia vita» e «la persona più gentile e più bella del mondo».
Call me old fashioned but I don’t think telling the world you cheated on your girlfriend right after you win an Olympic medal is the best idea.
Il 28enne ha spiegato di voler affrontare pubblicamente la vicenda nella speranza di poter ricucire il rapporto. Al momento, però, i due sono separati. «Non sono pronto ad arrendermi. Accetto le conseguenze delle mie azioni e me ne pento con tutto il cuore», ha detto, ammettendo: «A volte faccio cose stupide».
Visibilmente provato, Lægreid ha proseguito: «Ho avuto una medaglia d'oro nella mia vita e probabilmente molti ora mi guardano in modo diverso, ma io ho occhi solo per lei». Ha raccontato che allenarsi e preparare la gara non è stato semplice, ma è comunque riuscito a salire sul podio nella 20 chilometri.
Ad Anterselva la vittoria è andata al norvegese Johan-Olav Botn, davanti al francese Eric Perrot, mentre Lægreid ha chiuso terzo nella gara classica sui 20 km.
«È la mia prima medaglia olimpica individuale e voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto», aveva detto prima che l’intervista prendesse una piega del tutto inaspettata.
«Sarai un campione olimpico per sempre»
La confessione è diventata il tema centrale anche nella conferenza stampa dei medagliati. «Mi dispiace, Johan, non voglio rubarti la scena», ha detto rivolgendosi al connazionale vincitore. «Questo passerà, ma tu sarai campione olimpico per sempre».
A mente più fredda, il sette volte campione del mondo non ha rinnegato la scelta di esporsi pubblicamente: «È stata una decisione consapevole. Oggi ho deciso di dire al mondo quello che ho fatto».
L'obiettivo, ha spiegato, è uno solo: «un lieto fine» con la sua ex compagna.
