Nel corso della carriera, Beat Hefti si è più volte trovato a competere contro avversari dopati. Il doping è stato il motivo per cui ha dovuto attendere oltre cinque anni prima di ricevere la medaglia d'oro olimpica. Nonostante ciò, evita di puntare il dito contro qualcuno, in particolare contro i russi.

Ai Giochi Olimpici di Sochi 2014, Beat Hefti aveva chiuso al secondo posto nel bob a due, alle spalle del russo Alexander Zubkov.

Dopo anni di battaglie legali, nel 2019 gli è stato però consentito di restituire la medaglia d'argento e di ricevere quella d'oro, poiché Zubkov era risultato positivo al doping al momento della sua vittoria olimpica.

Hefti, che ha dovuto attendere cinque anni e mezzo per ricevere la medaglia d'oro, non serba rancore nei confronti di Zubkov. «Non ho mai avuto problemi con lui. È cresciuto in un sistema in cui probabilmente al suo posto anch'io avrei fatto lo stesso. Sono cresciuti con il doping». Mostra di più

I motivi per essere arrabbiati non mancavano. Beat Hefti, ma non punta il dito contro Alexander Zubkov, il russo che a Sochi 2014 aveva ingannato il mondo vincendo l'oro nel bob a due grazie al doping, prima che il titolo gli venisse tolto nel 2019 dopo una lunga battaglia legale.

«Non ho mai avuto problemi con Zubkov», afferma Hefti in un'intervista a blue Sport.

«È cresciuto in un sistema in cui probabilmente anch'io, al suo posto, sarei diventato come lui. Si cresce con il doping. Se fossi stato russo e mi fossi trovato nella sua situazione, probabilmente mi sarei comportato allo stesso modo», dice Hefti con disarmante onestà.

Precisa però: «Non era conforme alle regole, ed è per questo che è stato giusto che Zubkov venisse squalificato».

Hefti si è affidato alle proprie forze

Si è mai dopato? L'ex atleta risponde così: «Personalmente non ne sono mai venuto a contatto. Ma il doping è sempre stato un problema anche per noi svizzeri, in particolare negli Stati Uniti o in Canada. Il bob è uno sport in cui conta la velocità, e le sostanze dopanti sono estremamente vantaggiose».

Ma l'ex pilota oggi 47enne ha sempre potuto fare affidamento sul proprio corpo. «Sono stato fortunato, ero naturalmente molto forte. Per questo il doping per me non è mai stato un tema», spiega.

01.02.2026

Hefti ammette però di essersi interrogato su come avrebbe reagito in determinate situazioni: «Mi sono chiesto cosa avrei fatto se fossi arrivato a un passo dal podio e avessi saputo che il doping mi avrebbe aiutato».

«Ho avuto una carriera straordinaria»

Nonostante ciò, il pluricampione europeo, campione del mondo e vincitore della Coppa del Mondo a Herisau resta convinto della sua scelta: «Non avrei accettato il doping e rifarei tutto più o meno allo stesso modo. Ho avuto una carriera straordinaria».

Forse, riconosce, avrebbe potuto ottenere qualcosa in più qua e là ricorrendo a sostanze vietate.

«Ma la verità è che posso ritenermi più che soddisfatto. Ho vissuto tantissimi momenti fantastici».

Alcuni, come la medaglia d'oro olimpica di Sochi, sono arrivati solo cinque anni e mezzo più tardi.

