Primo sciatore professionista svizzero Il campione olimpico Heini Hemmi: «Dal 1977 iniziai a far pubblicità a cioccolato e mutande» 

Michael Wegmann

19.2.2026

1970: Bernhard Russi (sinistra) e Heini Hemmi
KEYSTONE

Heini Hemmi non era solo uno sciatore di slalom gigante dotato di talento, ma anche un uomo d'affari. A blue Sport il campione olimpico del 1976 spiega come lui e Bernard Russi sono diventati i primi sciatori professionisti della storia.

,

Michael Schifferle, Michael Wegmann

19.02.2026, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il campione olimpico Heini Hemmi spiega come lui e Bernhard Russi siano diventati i primi sciatori professionisti in Svizzera alla fine degli anni Settanta.
  • Le due star dello sci ottennero una licenza B, che permetteva loro di pubblicizzare prodotti al di fuori del mondo dello sci.
  • «Tutto era permesso, tranne alcol e tabacco», racconta Hemmi a blue Sport. Lui stesso ha fatto pubblicità per una marca di acqua minerale, per una marca di cioccolato e persino per la biancheria intima.
  • «Era una buona cosa», dice l'oggi 77enne, che quindi non avrebbe più potuto partecipare ai Giochi Olimpici del 1980.
Ciò che oggi le star sembrano dare per scontato, negli anni '70 era molto controverso: la pubblicità sportiva.

I campioni dello sci come Heini Hemmi, campione olimpico di slalom gigante nel 1976, o Bernhard Russi potevano utilizzare le loro immagini solo per prodotti sciistici: bastoncini, attacchi, maschere e simili. Tutto il resto era vietato.

Solo nel 1977, i due campioni ottennero la cosiddetta licenza B, che consentiva loro di pubblicizzare prodotti e servizi non sciistici. «Tranne che per l'alcol e il tabacco», dice Hemmi nell'intervista a blue Sport.

I due assi dello sci. Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»

«È stata una bella manna finanziaria»

Il fatto che non si ritenesse opportuno che gli atleti facessero pubblicità è dovuto anche ad Avery Brundage, il leggendario presidente del Comitato Olimpico Internazionale,  colui che pronunciò il famoso discorso dopo gli attentati di Monaco nel 1972, in cui morirono 11 membri della delegazione israeliana per mano di terroristi palestinesi: «I Giochi devono continuare».

«Abbiamo sempre avuto un problema con lui (sulla pubblicità, ndr). Era fuori dalle sue competenze», ricorda il 77enne. Con Russi lottò per i loro diritti e alla fine prevalsero. Anche grazie al sostegno di Adolf Ogi, direttore dell'associazione svizzera e poi consigliere federale, i due divennero così i primi sciatori professionisti svizzeri.

Fino al 1977, il salario massimo annuale per gli atleti elvetici era di 70'000 franchi, che a volte raggiungevano le sei cifre grazie ai premi internazionali. Poi le cose cambiarono.

«Con la patente B, pubblicizzavo acqua minerale e cioccolato», ricorda il nativo di Churwalden. E anche per la biancheria intima. «Anche quella», dice ridendo. «È stata una bella manna finanziaria».

Quanto esattamente? «Ho guadagnato più di prima», dice strizzando l'occhiolino. «Un po' di più».

Morta tragicamente nel 1994. Vreni Schneider: «Perché proprio Ulrike Maier? Era l'unica madre in Coppa del Mondo»

Hemmi non avrebbe potuto gareggiare alle Olimpiadi del 1980

La conseguenza fu che il campione olimpico del 1976 con la licenza B non era più considerato un dilettante e quindi non avrebbe potuto gareggiare alle Olimpiadi del 1980.

Questo non fu un problema importante: Hemmi si ritirò come sciatore nel 1979.

A un certo punto, anche le federazioni internazionali si resero conto «che pure noi dobbiamo guadagnarci da vivere», continua.

«Anche l'associazione stessa doveva esistere in qualche modo». Senza pubblicità e sponsor, non sarebbe stato più possibile a lungo termine.

Il video (in tedesco)

Heini Hemmi: So wurden Bernhard Russi und ich zu den ersten Ski-Profis der Schweiz

30.01.2026

Della serie: «Olympia Stars: Legends for Eternity»

