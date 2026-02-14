  1. Clienti privati
Lacrime del campione olimpico L'oro di Pinheiro Braathen fa sorridere von Grünigen: «Se lo merita. Storico per il Brasile»

SDA

14.2.2026 - 19:10

Lucas Pinheiro Braathen scrive la storia dello sport e conquista il primo oro olimpico per il Brasile ai Giochi invernali nello slalom gigante. Allo stesso tempo, impedisce una tripla vittoria svizzera.

LA medaglia d'oro Lucas Pinheiro Braathen e, dietro l'ex campione elvetico Michael von Grünigen
Fotomontaggio con un'immagine KEYSTONE e una di blue News

Keystone-SDA

14.02.2026, 19:10

14.02.2026, 19:23

Guarda incredulo il tabellone, dove i numeri 0,58 e 1 sono evidenziati in verde.

Nella fitta neve di Bormio, Lucas Pinheiro Braathen è appena entrato nella storia dello sport vincendo la prima medaglia per il Brasile, per giunta d'oro.

Nato in Norvegia, ha cambiato nazione due anni fa in seguito a una controversia con l'Associazione sciistica norvegese e da allora scia per la patria di sua madre.

In Coppa del Mondo è salito due volte sul gradino più alto del podio in uno slalom gigante, ma entrambe le volte per la Norvegia.

Più di recente, con tre secondi posti di fila, ha fatto capire che a Bormio sarà una forza da non sottovalutare.

Grandi emozioni per il campione olimpico di slalom gigante Lucas Pinheiro Braathen.
Keystone

«Significa tutto per me», ha detto il campione olimpico visibilmente emozionato alla SRF dopo la gara.

Non è tanto la medaglia a renderlo orgoglioso, quanto la sensazione che prova nel cuore. «Avevo questo sogno e sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. È incredibile che ora si sia avverato. Sono così grato».

Un sogno in Nord America. Hockey: ecco, secondo la ticinese Nicole Vallario, cosa serve alle svizzere per vincere una medaglia

Un sogno in Nord AmericaHockey: ecco, secondo la ticinese Nicole Vallario, cosa serve alle svizzere per vincere una medaglia

Von Grünigen: «Pinheiro Braathen se lo merita»

Pinheiro Braathen ha posto le basi per la conquista della medaglia d'oro nella prima manche.

Con il pettorale numero 1, ha distanziato la concorrenza di quasi un secondo o più. Nella seconda manche, ha gestito abilmente il suo vantaggio su Marco Odermatt.

Nello slalom gigante. Marco Odermatt manca di nuovo l'oro olimpico: «È tutta colpa mia»

Nello slalom giganteMarco Odermatt manca di nuovo l'oro olimpico: «È tutta colpa mia»

Il Brasile vince l'oro alle Olimpiadi invernali - «Da questo punto di vista, si può dire che è una storia pazzesca. Un momento storico per lo sci brasiliano», sorride Michael von Grünigen nella sua analisi per blue News.

«Ma se si conoscono i retroscena, non è una grande sorpresa. Se lo merita sicuramente, anche dopo le sue ottime prestazioni in Coppa del Mondo.».

Il bronzo olimpico nello slalom gigante del 1998 ritiene che il pettorale numero 1 di partenza abbia sicuramente aiutato Pinheiro Braathen: «Ha sfruttato il momento. Su questa pista non è stato certo uno svantaggio partire per primo. Non c'erano dossi ed è riuscito a guadagnare un secondo sulla concorrenza nella prima manche», ha detto von Grünigen.

«Ha sfruttato al meglio la situazione»

Nella staffetta. Cade e deve continuare con un solo sci, così sfuma l'oro per e fondiste svedesi

Nella staffettaCade e deve continuare con un solo sci, così sfuma l'oro per e fondiste svedesi

Guardate il video qui sotto per scoprire come Michael von Grünigen ha valutato le prestazioni di Marco Odermatt, Loic Meillard e Thomas Tumler (in svizzero tedesco).

L'oro di Pinheiro Braathen fa sorridere von Grünigen: «Storico per lo sci brasiliano». Guarda l'intervista dell'ex campione svizzero in lingua originale

14.02.2026

