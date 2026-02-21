  1. Clienti privati
Momenti leggendari Il duello tra Russi e Klammer nella discesa olimpica del 1976 elettrizza ancora oggi

Luca Betschart

21.2.2026

Bernhard Russi fu battuto solo dal rivale Franz Klammer (a destra) nella discesa olimpica di Innsbruck del 1976.
Keystone
Keystone

Strano, divertente, impressionante, unico: ciò che accade alle Olimpiadi fa parte del patrimonio sportivo. blue Sport racconta alcuni aneddoti che sono accaduti ai Giochi invernali, con e senza la partecipazione svizzera.

Michael Schifferle

21.02.2026, 06:00

Ticker Olimpiadi 2026. Slalom: Tangy Nef verso una seconda medaglia? «Sono in forma» - Hockey: la Svizzera affronterà l'Italia nei playoff

Ticker Olimpiadi 2026Slalom: Tangy Nef verso una seconda medaglia? «Sono in forma» - Hockey: la Svizzera affronterà l'Italia nei playoff

Il duello tra Franz Klammer e Bernhard Russi ha elettrizzato gli appassionati di sci negli anni Settanta. Anche nel 1976, ai Giochi Olimpici di Innsbruck. Nonostante la loro rivalità sportiva, i due si rispettavano.

Anche decenni dopo, Russi, che voleva difendere la medaglia d'oro conquistata a Sapporo nel 1972, raccontò: «Poco prima della partenza, Klammer entrò nel cancelletto di partenza, mi strinse la mano e mi augurò buona fortuna».

Lo svizzero sapeva che l'austriaco era sincero e che non stava dicendo qualcosa di vuoto. Russi era in testa quando il favorito Klammer è partito.

Il Patscherkofel, la montagna locale di Innsbruck, tremava. Decine di migliaia di persone erano sulle piste, il resto del mondo era incollato alla televisione.

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

L'uomo del Canton Uri ricorda ancora il conflitto che ha provato durante la corsa del rivale: «Una parte di me voleva vincere, naturalmente. Ma un'altra parte voleva che Klammer lo facesse. Solo per i festeggiamenti, che altrimenti non ci sarebbero stati».

Ha vinto Klammer, con un vantaggio di 33 centesimi su Russi. Lo svizzero avrà anche perso la medaglia d'oro, ma ha guadagnato un amico con cui ha qualcosa in comune: lo spirito sportivo.

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

04.02.2026

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

04.02.2026

