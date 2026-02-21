Bernhard Russi fu battuto solo dal rivale Franz Klammer (a destra) nella discesa olimpica di Innsbruck del 1976. Keystone

Strano, divertente, impressionante, unico: ciò che accade alle Olimpiadi fa parte del patrimonio sportivo. blue Sport racconta alcuni aneddoti che sono accaduti ai Giochi invernali, con e senza la partecipazione svizzera.

Michael Schifferle Luca Betschart

Il duello tra Franz Klammer e Bernhard Russi ha elettrizzato gli appassionati di sci negli anni Settanta. Anche nel 1976, ai Giochi Olimpici di Innsbruck. Nonostante la loro rivalità sportiva, i due si rispettavano.

Anche decenni dopo, Russi, che voleva difendere la medaglia d'oro conquistata a Sapporo nel 1972, raccontò: «Poco prima della partenza, Klammer entrò nel cancelletto di partenza, mi strinse la mano e mi augurò buona fortuna».

Lo svizzero sapeva che l'austriaco era sincero e che non stava dicendo qualcosa di vuoto. Russi era in testa quando il favorito Klammer è partito.

Il Patscherkofel, la montagna locale di Innsbruck, tremava. Decine di migliaia di persone erano sulle piste, il resto del mondo era incollato alla televisione.

L'uomo del Canton Uri ricorda ancora il conflitto che ha provato durante la corsa del rivale: «Una parte di me voleva vincere, naturalmente. Ma un'altra parte voleva che Klammer lo facesse. Solo per i festeggiamenti, che altrimenti non ci sarebbero stati».

Ha vinto Klammer, con un vantaggio di 33 centesimi su Russi. Lo svizzero avrà anche perso la medaglia d'oro, ma ha guadagnato un amico con cui ha qualcosa in comune: lo spirito sportivo.