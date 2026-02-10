Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»

Lindsey Vonn con il padre Alan Kildow ai Campionati del Mondo di Are nel febbraio 2019 Keystone

Secondo il padre, la carriera di Lindsey Vonn è finita. Dopo il grave incidente della sciatrice statunitense a Cortina d'Ampezzo, l'uomo fornisce spunti e commenti emotivi sulle condizioni dell'atleta.

Secondo il padre, la sciatrice Lindsey Vonn dovrebbe chiudere definitivamente la sua carriera dopo l'orribile incidente nella discesa olimpica. «Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera», ha dichiarato lunedì Alan Kildow all'agenzia di stampa «AP». «Finché avrò voce in capitolo, Lindsey Vonn non scierà più».

«Ci ho provato»

Ricordiamo che l'ex regina della velocità è rimasta gravemente ferita nell'incidente.

Le agenzie di stampa italiane «Ansa» e «Adnkronos» hanno riportato domenica, citando l'ospedale di Treviso, che la Vonn ha subito un intervento chirurgico alla gamba sinistra.

Avrebbe riportato la frattura del femore. Lunedì l'agenzia «Reuters» ha riferito, citando una fonte non citata, che è stata effettuata un'ulteriore operazione.

È la stessa Vonn, tramite i social, lunedì sera, a commentare l'accaduto: «Non ho rimpianti, anche se la giornata di ieri non è andata come speravo e nonostante il forte dolore», ha scritto. «Sapevo che gareggiare comportava dei rischi. È sempre stato, e sempre sarà, uno sport incredibilmente pericoloso».

«Ci ho provato. Stavo sognando. Ho osato. Spero che la mia storia vi lasci qualcosa: che tutti voi abbiate il coraggio di rischiare e di puntare in alto», si è rivolta ancora ai suoi numerosi fan. «La vita è troppo breve per non credere in se stessi. Perché l'unico vero fallimento è non averci provato».

Il padre in ospedale durante la notte

«Ha una personalità molto forte», ha detto il padre a proposito della figlia. «Conosce il dolore fisico e capisce la sua situazione. E la affronta bene». La quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo e campionessa olimpica 2010 è «davvero molto forte», ha detto ancora il papà. Sta facendo bene.

Kildow ha trascorso la notte tra domenica e lunedì nella stanza d'ospedale della figlia, come riporta l'«AP». «Ha sempre qualcuno, o più persone, con lei», ha spiegato il genitore. «Finché lei sarà qui, rimarremo anche noi». La famiglia di Vonn ha assistito alla caduta in diretta dall'area spettatori.

Nessun ritorno ai giochi in Italia

È stato difficile accettare l'accaduto, ha detto Kildow. Ma ora la figlia è curata con attenzione. Tuttavia, non tornerà ai Giochi invernali di quest'anno, nemmeno come tifosa. Non è in grado di farlo.

Era determinata a vincere un'altra medaglia olimpica alla fine della sua carriera, ma così non è stato.