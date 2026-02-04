Tomas-Llorenc Guarino Sabate KEYSTONE

Il pattinatore artistico spagnolo Tomas-Llorenc Guarino Sabate non potrà esibirsi con la sua solita musica - un mix dei Minions - alle Olimpiadi invernali del 2026 a causa di un problema di copyright.

Hai fretta? blue News riassume per te Tomas-Llorenc Guarino Sabate deve apportare una modifica al suo programma poco prima dell'inizio dei Giochi Olimpici.

Il programma corto dello spagnolo, apprezzato e collaudato, non potrà andare in scena a Milano.

Il motivo è un problema legato ai diritti d'autore della musica dei Minion.

A pochi giorni dal grande evento Sabate deve ora trovare una soluzione di ripiego: «È estremamente deludente, ma farò del mio meglio».

Intanto l'Unione Internazionale di Pattinaggio (ISU) fa sapere di continuare a collaborare tra le parti per «garantire che le esibizioni emozionanti possano essere accompagnate da musica coinvolgente». Mostra di più

Tomas-Llorenc Guarino Sabate deve apportare una modifica al suo programma poco prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Milano.

Secondo quanto riportato dalla BBC, il pattinatore artistico spagnolo non potrà utilizzare la musica dei film dei Minion per le sue esibizioni alle Olimpiadi, come previsto. Il motivo è un problema legato ai diritti d'autore.

Il sei volte campione spagnolo ha dichiarato di aver già intrapreso tutte le misure necessarie ad agosto affinché fosse consentito l'uso della musica dei Minion.

«Scoprire così poco prima dell'inizio della competizione più importante della mia vita che non è andata a buon fine è estremamente deludente. Ma cercherò di trarne il meglio», ha affermato.

Apprezzato in tutto il mondo

Il programma corto di Sabate, il primo dei due programmi nel pattinaggio artistico singolo, ha riscosso grande successo nelle competizioni di tutto il mondo, tra cui quella di Sheffield ai Campionati europei di pattinaggio artistico 2026, dove si è classificato al 18° posto ma è diventato uno dei beniamini del pubblico.

Lo spagnolo, pronto a fare il suo debutto olimpico a Milano, ha dichiarato di aver seguito tutte le procedure richieste e di aver presentato la musica attraverso il sistema ClicknClear dell'ISU (Unione Internazionale di Pattinaggio) ad agosto.

Questo gli lascia solo pochi giorni per apportare modifiche al suo programma prima dell'inizio della gara maschile a Milano il 10 febbraio.

I Bee Gees al posto dei Minion?

Sabate potrebbe utilizzare un mix di brani dei Bee Gees per il suo programma corto, poiché questa era la routine che ha eseguito nel 2024-25. Ma la situazione è complicata, poiché esegue brani del gruppo pop anche nel suo programma libero, cioè la seconda parte.

L'Unione Internazionale di Pattinaggio ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione: «Non appena avremo maggiori dettagli su questo caso specifico, li condivideremo come opportuno», hanno affermato in una dichiarazione.

Le autorizzazioni relative al copyright possono rappresentare una sfida per tutti gli sport artistici.

«Sebbene l'ISU non abbia un rapporto contrattuale con ClicknClear, continuiamo a collaborare con le parti interessate alla liberatoria dei diritti per garantire che le esibizioni emozionanti possano essere accompagnate da musica coinvolgente».