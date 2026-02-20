  1. Clienti privati
Risultati deludenti Il ticinese Mauro Pini lascia la squadra italiana: «Mi assumo le responsabilità»

20.2.2026

Mauro Pini lascia l'Italia dopo Milano-Cortina 2026.
Mauro Pini lascia l'Italia dopo Milano-Cortina 2026.
Mauro Pini lascerà la Federazione Italiana Sci dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, assumendosi la responsabilità dei risultati deludenti nelle discipline tecniche maschili.

Nicolò Forni

20.02.2026, 11:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il tecnico Mauro Pini ha annunciato che lascerà la FISI dopo i Giochi di Milano-Cortina 2026.
  • Il ticinese si è assunto la responsabilità per i risultati sotto le attese in gigante e slalom.
  • Alla base della decisione anche il venir meno del rapporto di fiducia con i vertici federali.
Mauro Pini lascerà la Federazione Italiana Sport Invernali al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il tecnico, responsabile delle discipline tecniche maschili - gigante e slalom - dallo scorso aprile, ha comunicato la sua decisione attraverso una nota ufficiale.

Una scelta che arriva dopo una stagione complicata sul fronte dei risultati. «Mi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche», ha dichiarato il ticinese, senza cercare alibi.

Il 59enne ha spiegato di aver maturato la decisione dopo «un'attenta riflessione» e alla luce del «venir meno del necessario rapporto di fiducia reciproco con i superiori».

Parole chiare, che raccontano di un clima non più allineato ai vertici federali. «Ritengo corretto fare un passo indietro», ha aggiunto l'ex allenatore di Petra Vlhova, ringraziando la FISI «per l'opportunità ricevuta» e augurando agli atleti «un futuro ricco di soddisfazioni sportive».

Dopo i Giochi di Milano-Cortina è previsto un incontro a Milano per definire formalmente la chiusura del rapporto. Per Pini si apre ora un nuovo capitolo, mentre la Nazionale italiana dovrà ridisegnare l'assetto delle proprie discipline tecniche in vista del quadriennio successivo.

