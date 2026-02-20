Mauro Pini lascerà la Federazione Italiana Sci dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, assumendosi la responsabilità dei risultati deludenti nelle discipline tecniche maschili.
Mauro Pini lascerà la Federazione Italiana Sport Invernali al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il tecnico, responsabile delle discipline tecniche maschili - gigante e slalom - dallo scorso aprile, ha comunicato la sua decisione attraverso una nota ufficiale.
Una scelta che arriva dopo una stagione complicata sul fronte dei risultati. «Mi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche», ha dichiarato il ticinese, senza cercare alibi.
Il 59enne ha spiegato di aver maturato la decisione dopo «un'attenta riflessione» e alla luce del «venir meno del necessario rapporto di fiducia reciproco con i superiori».
Parole chiare, che raccontano di un clima non più allineato ai vertici federali. «Ritengo corretto fare un passo indietro», ha aggiunto l'ex allenatore di Petra Vlhova, ringraziando la FISI «per l'opportunità ricevuta» e augurando agli atleti «un futuro ricco di soddisfazioni sportive».
Dopo i Giochi di Milano-Cortina è previsto un incontro a Milano per definire formalmente la chiusura del rapporto. Per Pini si apre ora un nuovo capitolo, mentre la Nazionale italiana dovrà ridisegnare l'assetto delle proprie discipline tecniche in vista del quadriennio successivo.