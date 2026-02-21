Jutta Leerdam è una delle figure più discusse delle Olimpiadi. IMAGO/Imagn Images

La campionessa olimpica Jutta Leerdam continua a far parlare di sé non solo per i risultati in pista. Dopo le critiche ricevute per il suo look glamour e per la distanza mantenuta dai media, l'olandese ha deciso di esporsi con parole chiare, lanciando un messaggio forte contro i pregiudizi che ancora accompagnano lo sport di alto livello.

Jutta Leerdam è una delle protagoniste assolute di questi Giochi invernali. La 27enne olandese ha conquistato l’oro nei 1000 metri e l'argento nei 500 metri, confermandosi tra le grandi del pattinaggio di velocità.

Ma l'attenzione su di lei non si limita alla pista. Con oltre sei milioni di follower su Instagram, Leerdam - spesso descritta come glamour - è anche la compagna dell'influencer statunitense, sostenitore di Trump e pugile Jake Paul. Una relazione che continua a far discutere e a polarizzare, soprattutto al di fuori dell'ambiente sportivo.

L'atleta ha fatto parlare di sé anche per le modalità del viaggio verso Milano Cortina. A differenza del resto della squadra, ha scelto di volare con un jet privato e la sette volte campionessa del mondo lo ha documentato sui social.

Un'esibizione che nei Paesi Bassi non è stata accolta con entusiasmo. Le reazioni di alcune ex glorie dello sport sono state dure: c'è chi ha definito la scelta «spaventosa», chi l'ha bollata come atteggiamento da «diva» e chi ha commentato che «si potrebbe quasi pensare che sia l'unica rappresentante dell'Olanda».

Leerdam risponde alle critiche

Prima della gara decisiva sui 1000 metri, Leerdam ha inoltre scelto di non rilasciare dichiarazioni alla stampa, una decisione che ha scatenato nuove critiche.

La risposta, però, è arrivata in pista. E ora la campionessa olimpica ha voluto prendere posizione anche sui social, pubblicando un post su Instagram.

«Questa foto racchiude tutto ciò che le mie Olimpiadi hanno significato per me. Questo momento dimostra che non bisogna sminuirsi per ottenere qualcosa di grande. Il tuo aspetto non definisce chi sei, né come persona né come atleta. Se lavori duramente e sei determinata, alla fine tutto trova il suo posto».

Leerdam affronta anche il tema delle critiche ricevute nel corso degli anni: «È ironico, perché il mio eyeliner alato - il cosiddetto cat eye look - e il mio trucco sono stati giudicati per tutta la mia carriera, anche se mi hanno sempre dato sicurezza e mi hanno fatto sentire femminile e forte».

In quel momento, spiega, si sono intrecciati molti elementi: la pressione accumulata, la lotta contro i pregiudizi e gli anni di lavoro. Eppure, sottolinea, non ha mai sentito il bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno.

Il messaggio finale è chiaro: «L'ho fatto per me, per la mia famiglia e per tutte le donne che non vogliono essere incasellate e vogliono essere autentiche. Per ricordare che si può essere delicate e forti, disciplinate e femminili allo stesso tempo. Non permettete mai a nessuno di spegnere la vostra luce».