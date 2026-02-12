L'atleta ucraina squalificato dal Cio Keystone

La squalifica dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi invernali per aver indossato un casco in onore degli atleti ucraini uccisi rimarrà nella storia come un «momento di vergogna» per il Comitato Olimpico Internazionale.

Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga in un post sui social media. «Il Cio non ha squalificato l'atleta ucraino, ma la propria reputazione. Le generazioni future ricorderanno questo episodio come un momento di vergogna», afferma su X.

Il retroscena

Secondo la CBC, la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry stava aspettando Heraskevych in cima alla pista di skeleton.

La donna e l'atleta sono quindi entrati in un'area riservata e hanno parlato brevemente, ma la presidente non è riuscita a far cambiare idea all'ucraino, il quale insisteva nel voler portare il casco, già in precedenza bandito.

La regola 50 della Carta Olimpica vieta qualsiasi tipo di dimostrazione o propaganda politica, religiosa o razziale nei siti olimpici.

Il casco dell'ucraino porta immagini di persone uccise nel conflitto nel suo paese d'origine.

Coventry ha parlato con i giornalisti dopo l'incontro, con le lacrime che le rigavano il viso mentre parlava. «È un messaggio di memoria e nessuno è in disaccordo con questo», aggiungendo di aver preso la sua decisione «con rammarico».

«Il CIO era molto interessato alla partecipazione del signor Heraskevych. Per questo motivo si è seduto con lui per cercare il modo più rispettoso di soddisfare il suo desiderio di ricordare i suoi compagni atleti che hanno perso la vita in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. L'essenza di questo caso non riguarda il messaggio, ma il luogo in cui voleva esprimerlo».

«Interpretazione delle regole»

Alla BBC, l'atleta ha espresso tutta la sua tristezza e la sua rabbia: «Provo un senso di vuoto. Ieri e l'altro ieri mi stavo allenando bene. Avrei potuto essere tra i medagliati di questa gara, ma improvvisamente, a causa di un'interpretazione delle regole che non condivido, non posso gareggiare. Altri atleti nella stessa situazione hanno potuto gareggiare senza subire alcuna sanzione».