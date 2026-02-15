Johannes Klaebo IMAGO

Trionfando con la Norvegia nella staffetta di fondo a Milano Cortina 2026, Johannes Klaebo è diventato l'atleta più vincente della storia dei Giochi invernali ottenendo il nono oro, uno in più dei connazionali Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie e Ole Einar Bjoerndalen.

La Norvegia ha preceduto Francia e Italia, per permettere al 29enne di ottenere il suo quarto titolo in queste Olimpiadi e continuare a puntare all'en-plein, quando mancano ancora lo sprint a squadre e la 50km conclusiva.

La Svizzera di Valerio Grond, Nicola Wigger, Beda Klee e Noe Naeff ha chiuso invece in nona posizione.