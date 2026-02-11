La delusione di Odi: «L'obiettivo era l'oro, ma basta prendere una medaglia...»

Marco Odermatt vince un'altra medaglia olimpica, ma non d'oro. KEYSTONE

Marco Odermatt ha conquistato il bronzo nel super-G olimpico di Bormio, la sua seconda medaglia a questi Giochi. Il nidvaldese partiva tra i grandi favoriti, ma ha commesso qualche piccolo errore di troppo lungo il tracciato. Nonostante tutto, guarda al risultato con lucidità: «Bisogna semplicemente portare a casa una medaglia».

Marco Odermatt conquista il bronzo nel super-G e sale sul podio olimpico per la seconda volta in questi Giochi dopo l'argento nella combinata a squadre.

Partito come grande favorito per l'oro, il nidvaldese non nasconde una certa delusione. Ai microfoni della «SRF» ammette: «L'obiettivo era l'oro, ma va bene anche una medaglia».

E sul compagno Franjo von Allmen, già tre volte oro, aggiunge: «Franjo è nel flow, per lui in questo momento funziona tutto».

Il 28enne riconosce di aver commesso «due o tre errori» lungo il tracciato, che gli sono costati il gradino più alto del podio. Al traguardo non era nemmeno convinto di aver centrato una medaglia: «Con il pettorale numero 10 e un terzo posto provvisorio non ti aspetti di restare fra i migliori tre».

A differenza della discesa, dove aveva mancato la medaglia per pochissimo, questa volta i centesimi sono stati dalla sua parte. Il francese Nils Allègre, quarto, ha chiuso a soli 0,03 secondi. «Mi prendo volentieri anche questi secondi e terzi posti», conclude Odi.

Una questione di dettagli, come già accaduto nella combinata a squadre insieme a Loïc Meillard, decisa anch'essa da pochi centesimi.

Lo slalom gigante come ultima chance per l'oro

Odermatt sa bene dove ha perso tempo prezioso oggi: «Ho sciato questo tracciato sei volte. E ogni volta mi è mancata la pazienza e la freddezza in fondo. Fino a quel momento è stata una buona discesa».

Mentre il compagno di squadra von Allmen se ne va con le sue tre medaglie d'oro, Odermatt ha ancora un'altra possibilità di ottenere il metallo più prezioso. È anche il grande favorito nello slalom gigante. La prima manche è prevista per le 10h00 di sabato.

Se Odermatt difenderà il suo titolo, lascerà Bormio con una serie completa di medaglie. Sarebbe un ottimo bottino per un'Olimpiade che finora non è andata del tutto a genio al dominatore della Coppa del Mondo.

