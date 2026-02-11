La delusione di Odi: «L'obiettivo era l'oro, ma basta prendere una medaglia...»

  1. Clienti privati
Bronzo nel super-G La delusione di Odermatt: «L'obiettivo era l'oro, ma basta prendere una medaglia...»

Sandro Zappella

11.2.2026

Marco Odermatt vince un'altra medaglia olimpica, ma non d'oro.
Marco Odermatt vince un'altra medaglia olimpica, ma non d'oro.
KEYSTONE

Marco Odermatt ha conquistato il bronzo nel super-G olimpico di Bormio, la sua seconda medaglia a questi Giochi. Il nidvaldese partiva tra i grandi favoriti, ma ha commesso qualche piccolo errore di troppo lungo il tracciato. Nonostante tutto, guarda al risultato con lucidità: «Bisogna semplicemente portare a casa una medaglia».

Sandro Zappella

11.02.2026, 14:08

11.02.2026, 14:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Marco Odermatt conquista il bronzo nel super-G olimpico e mette al collo la sua seconda medaglia dopo l'argento nella combinata a squadre.
  • Un risultato importante, ma solo parzialmente appagante per chi partiva con i favori del pronostico per l'oro.
  • Complice qualche errore lungo il tracciato e un margine di appena 0,03 secondi sul quarto classificato, il nidvaldese ha anche affrontato una pista via via più lenta con il passare dei pettorali.
  • Nel gigante, il vincitore della Coppa del Mondo avrà ora l'ultima occasione per inseguire l'oro e completare la collezione di medaglie ai Giochi di Milano-Cortina.
Mostra di più

Marco Odermatt conquista il bronzo nel super-G e sale sul podio olimpico per la seconda volta in questi Giochi dopo l'argento nella combinata a squadre.

Partito come grande favorito per l'oro, il nidvaldese non nasconde una certa delusione. Ai microfoni della «SRF» ammette: «L'obiettivo era l'oro, ma va bene anche una medaglia».

E sul compagno Franjo von Allmen, già tre volte oro, aggiunge: «Franjo è nel flow, per lui in questo momento funziona tutto».

Olimpiadi. Super Franjo von Allmen: è oro anche in super-G! Marco Odermatt ancora beffato

OlimpiadiSuper Franjo von Allmen: è oro anche in super-G! Marco Odermatt ancora beffato

Il 28enne riconosce di aver commesso «due o tre errori» lungo il tracciato, che gli sono costati il gradino più alto del podio. Al traguardo non era nemmeno convinto di aver centrato una medaglia: «Con il pettorale numero 10 e un terzo posto provvisorio non ti aspetti di restare fra i migliori tre».

A differenza della discesa, dove aveva mancato la medaglia per pochissimo, questa volta i centesimi sono stati dalla sua parte. Il francese Nils Allègre, quarto, ha chiuso a soli 0,03 secondi. «Mi prendo volentieri anche questi secondi e terzi posti», conclude Odi.

Una questione di dettagli, come già accaduto nella combinata a squadre insieme a Loïc Meillard, decisa anch'essa da pochi centesimi.

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

Lo slalom gigante come ultima chance per l'oro

Odermatt sa bene dove ha perso tempo prezioso oggi: «Ho sciato questo tracciato sei volte. E ogni volta mi è mancata la pazienza e la freddezza in fondo. Fino a quel momento è stata una buona discesa».

Mentre il compagno di squadra von Allmen se ne va con le sue tre medaglie d'oro, Odermatt ha ancora un'altra possibilità di ottenere il metallo più prezioso. È anche il grande favorito nello slalom gigante. La prima manche è prevista per le 10h00 di sabato.

Se Odermatt difenderà il suo titolo, lascerà Bormio con una serie completa di medaglie. Sarebbe un ottimo bottino per un'Olimpiade che finora non è andata del tutto a genio al dominatore della Coppa del Mondo.

L'arrivo del vincitore

Super von Allmen mette ancora tutti in riga

Super von Allmen mette ancora tutti in riga

11.02.2026

