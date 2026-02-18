Anja Weber (a destra) passa il testimone a Nadja Kälin (davanti) nella staffetta femminile. Nadja Kälin potrà ora gareggiare anche nello sprint a squadre Keystone

Nadine Fähndrich gareggerà per una medaglia olimpica nello sprint a squadre mercoledì, un po' a sorpresa con Nadja Kälin e non con Anja Weber.

Keystone-SDA SDA

Gli allenatori di Swiss-Ski hanno basato la loro decisione sui risultati recenti e sulla curva di forma.

Anja Weber, che si è distinta anche nel triathlon, ha vinto la medaglia di bronzo agli ultimi Campionati del Mondo di Trondheim insieme a Nadine Fähndrich e in questa stagione ha ottenuto risultati migliori nello sprint rispetto a Nadja Kälin, che però ha brillato nello skiathlon all'inizio dei Giochi Olimpici con il quarto posto.

Per Weber le Olimpiadi si sono quindi concluse in anticipo. La 24enne ha espresso la sua frustrazione per la mancata candidatura.

«Ho appena saputo di non essere stata selezionata per lo sprint a squadre. Senza ragioni convincenti e trasparenti. Il modo in cui si è svolto il processo non è stato né giusto né accettabile», ha scritto in un post su Instagram.

Rinuncia alle gare individuali per la competizione a squadre

In una stagione forte e costante, è stata l'unica atleta a soddisfare i criteri di selezione olimpica al 100% in ogni disciplina ed era pronta per i Giochi, ha continuato Weber.

Per concentrarsi sulle gare di squadra, ha saltato anche la 10 km individuale di skating, «la mia seconda disciplina migliore della stagione».

«Le selezioni non sono mai facili e rispetto questa responsabilità. Ma la trasparenza, la correttezza e la comunicazione onesta devono essere sempre alla base. Questa decisione non è nelle mie mani, ma è importante parlare quando le cose vengono gestite in modo scorretto», afferma Weber.

Lo sprint di squadra di mercoledì si svolgerà con la tecnica dello skating.