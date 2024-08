Nina Brunner, punta di diamante della beach-volley svizzera, moglie di Damien Brunner, ex giocatore dell'HC Lugano. KEYSTONE

La coppia di beach-volley Hüberli/Brunner è in semifinale alle Olimpiadi. La moglie del giocatore di hockey del Bienne Damien Brunner ha brillato nel corso di tutto il torneo, esaltandosi nei quarti di finale contro gli USA, dove una sua difesa con il piede è stata celebrata quale «miglior giocata del torneo».

blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera può sperare in una medaglia olimpica nel beach-volley. Hüberli/Brunner sono in semifinale.

Un'azione nei quarti contro le statunitensi Cheng/Hughes è una vera perla da riguardare: Nina Brunner ha salvato una palla con il piede, vincendo in seguito il punto.

I commentatori televisivi sono estasiati dall'incredibile salvataggio dell'elvetica, già due volte campionessa d'Europa insieme alla collega Hüberli. Mostra di più

Il primo set del quarto di finale di beach volley tra la coppia svizzera Tanja Hüberli/Nina Brunner e le americane Kelly Cheng/Sara Hughes è in corso. Sul 16:14 a favore della Svizzera, Hüberli è al servizio. Le americane preparano il loro attacco, che Cheng conclude con uno smash.

Cheng sta per girarsi per festeggiare, senza però fare i conti con Brunner, che allunga la gamba e con il piede tiene viva la palla. La compagna la riprende e la offre ancora a Nina che la rispedisce oltre alla rete, dove le avversarie non riescono ad arrivare.

Lo stadio si scatena, il pubblico le tributa una standing ovation, e il commentatore della SRF Sascha Ruefer rimane esterefatto: «Che punto! La calciatrice Nina Brunner!».

Il giornalista scherza sul fatto che potrebbe aver attirato l'attenzione di uno o due club calcistici. «La finestra di trasferimento è ancora aperta nella Super League».

«Che palla!»

Anche il commentatore di Eurosport descrive con entusiasmo la giocata dell'elvetica: «No, no, no! Oh! Che palla! Nina Brunner ha offerto la giocata del torneo! Appuntatela, postatela sui social media, questa è decisamente la giocata del torneo».

"Nina Brunner mit dem Play des Tuniers!" 🤯🤯🤯 Für diese Fußabwehr gibt es echt kein anderes Wort als: Episch! #olympics #paris2024 pic.twitter.com/rKzDaNT9br — Eurosport DE (@Eurosport_DE) August 6, 2024

Le svizzere conquistano il set poco dopo e alla fine vincono l'incontro in due set con il punteggio di 21-18, 21-19. Per le semifinale il ticket è stato staccato, la medaglia è a portata di mano.

Le loro avversarie nella semifinale di giovedì alle 17:00 saranno le canadesi Melissa Humana-Paredes/Briana Wilkerson. Forza Svizzera!