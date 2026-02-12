La mamma di Giada D'Antonio risponde alle critiche sulla figlia della madre di Federica Brignone

Giada D'Antonio sulla pista di Cortina d'Ampezzo. La sua prima gara olimpica, purtroppo, durerà molto poco. KEYSTONE

La giovanissima Giada D'Antonio è stata scelta a sorpresa per la combinata femminile. Una decisione che Maria Rosa Quario, madre di Federica Brignona, non ha apprezzato: «Non aveva le credenziali». Adesso la mamma del prodigio italiano dello sci ha risposto per le rime.

Maria Rosa Quario, mamma di Federica Brignona, ha commentato: «Non aveva le credenziali».

Sandra, mamma del giovane prodigio italiano dello sci, risponde così alle critiche rivolte alla figlia: «A chi dà un parere su queste convocazioni mando solo benedizioni».

La gara olimpica della 16enne napoletana, martedì, è finita anzitempo, uscita di pista dopo aver perso uno sci durante lo slalom della combinata a squadre. Mostra di più

Maria Rosa Quario, mamma di Federica Brignone, giunta decima nella discesa olimpica di domenica, è conosciuta in Italia per non avere peli sulla lingua.

Quario è stata intervistata da Radio Anch'io sulla nomina olimpica di Giada D'Antonio, la 16enne napoletana considerata un grande talento, ma che ha corso solo un paio di gare in Coppa del Mondo.

«Non aveva le credenziali» ha commentato.

Prima uscita olimpica sfortunata per Giada

La Federazione Italiana Sport Invernali ha infatti nominato la giovane sciatrice per le Olimpiadi. La talentuosa sciatrice ha fatto parte della squadra italiana impegnata martedì in combinata.

Purtroppo, la ragazzina di Napoli, in coppia con Nadia Delago, è uscita a causa della perdita di uno sci, mancando così un esordio felice ai suoi primi Giochi olimpici.

«A chi dà un parere mando solo benedizioni»

Se Quario ha iniziato la polemica, è stata l'altra mamma, quella della giovanissima Giada, a smorzarla sul nascere.

«So che ci sono persone che hanno più esperienza, a chi dà un parere su queste convocazioni mando solo benedizioni», ha detto la donna, di origine colombiana, alla «Gazzetta dello Sport».

Sandra, nata in Ecuador, ha sposato un dentista di Napoli, appassionato di sci.

«Vorrei che Gaida diventasse un punto di riferimento, che dia una prospettiva a tanti ragazzi: se ce l'ha fatta lei da Napoli a sciare per le Olimpiadi...», ha detto ancora la mamma.

La mamma ricorda che bisogna credere nei sogni dei figli e chiude la polemica nata dalla convocazione a sorpresa di Giada per i Giochi Olimpici. «Sostenetele, perché inseguono i loro sogni».