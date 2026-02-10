La slittinista statunitense Sophia Kirkby non è solo a caccia di medaglie, ma è anche alla ricerca dell'amore alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. La giovane si descrive su Instagram come «la più papabile nubile del villaggio olimpico».
Dopo l'esordio nella prima olimpica del doppio femminile di mercoledì 11 febbraio, la ragazza punta a San Valentino tre giorni dopo: «Sono single e ho pensato che sarebbe stato interessante per le persone osservare la vita sentimentale di un'olimpionica durante i Giochi. È perfetto perché San Valentino cade nel bel mezzo delle Olimpiadi».
Kirkby si concede «circa una settimana e mezza dopo la gara per essere semplicemente un'adulta in un parco giochi». Sarà anche attiva sulle piattaforme di incontri.
L'atleta sa esattamente cosa vuole: «Conosco già tutti nello slittino. Bob - non lo farò più. Nello skeleton - penso che abbiano tutti una fidanzata. Nel curling - non so come siano gli atleti, ma immagino che siano tutti padri»,
«Quindi, se non trovo nessun olimpionico, sono molto aperta a uscire con i fan», ha sottolineato Kirkby, che si vede come una versione live di «Olympia-Bachelorette».
Un duro colpo del destino
L'entusiasta ceramista, che ha preparato tazze da caffè fatte a mano con motivi olimpici ed è anche la «regina delle spille» nel villaggio, ha subito un duro colpo l'anno scorso.
Suo padre è morto di cancro. Ora sul suo guanto c'è un suo messaggio: «Sarei felicissimo se riuscissi a entrare nella squadra olimpica».
Suo padre è il motivo principale per cui pratica questo sport. «Era un bobista nell'aeronautica militare statunitense e mi ha fatto appassionare allo slittino. Mi addolora molto che non sia arrivato alla fine. Avevamo un rapporto padre-figlia molto stretto», ha detto Kirkby, che ha vinto il bronzo nel doppio ai Campionati del Mondo 2022 e 2024.
