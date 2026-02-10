La slittinista statunitense Sophia Kirkby (seconda da sinistra) non cerca solo medaglie, ma anche un appuntamento con il cuore (foto d'archivio). dpa

Sophia Kirkby si considera la più ambita nubile del villaggio olimpico. La giovane slittinista vuole utilizzare le piattaforme di incontri alle Olimpiadi invernali, dando una possibilità anche ai fan.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te La slittinista statunitense Sophia Kirkby vuole utilizzare le app di incontri durante le Olimpiadi invernali nel villaggio olimpico.

La giovane è single e si descrive su Instagram come «la più papabile nubile del villaggio olimpico».

Dopo la gara di doppio, vuole godersi il suo tempo ed è anche aperta agli appuntamenti con i fan. Mostra di più

La slittinista statunitense Sophia Kirkby non è solo a caccia di medaglie, ma è anche alla ricerca dell'amore alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. La giovane si descrive su Instagram come «la più papabile nubile del villaggio olimpico».

Dopo l'esordio nella prima olimpica del doppio femminile di mercoledì 11 febbraio, la ragazza punta a San Valentino tre giorni dopo: «Sono single e ho pensato che sarebbe stato interessante per le persone osservare la vita sentimentale di un'olimpionica durante i Giochi. È perfetto perché San Valentino cade nel bel mezzo delle Olimpiadi».

Kirkby si concede «circa una settimana e mezza dopo la gara per essere semplicemente un'adulta in un parco giochi». Sarà anche attiva sulle piattaforme di incontri.

L'atleta sa esattamente cosa vuole: «Conosco già tutti nello slittino. Bob - non lo farò più. Nello skeleton - penso che abbiano tutti una fidanzata. Nel curling - non so come siano gli atleti, ma immagino che siano tutti padri»,

«Quindi, se non trovo nessun olimpionico, sono molto aperta a uscire con i fan», ha sottolineato Kirkby, che si vede come una versione live di «Olympia-Bachelorette».

Un duro colpo del destino

L'entusiasta ceramista, che ha preparato tazze da caffè fatte a mano con motivi olimpici ed è anche la «regina delle spille» nel villaggio, ha subito un duro colpo l'anno scorso.

Suo padre è morto di cancro. Ora sul suo guanto c'è un suo messaggio: «Sarei felicissimo se riuscissi a entrare nella squadra olimpica».

Suo padre è il motivo principale per cui pratica questo sport. «Era un bobista nell'aeronautica militare statunitense e mi ha fatto appassionare allo slittino. Mi addolora molto che non sia arrivato alla fine. Avevamo un rapporto padre-figlia molto stretto», ha detto Kirkby, che ha vinto il bronzo nel doppio ai Campionati del Mondo 2022 e 2024.