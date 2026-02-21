  1. Clienti privati
Dopo la brutale caduta La sorella di Lindsey Vonn spiazza tutti: «Basta app di incontri, andate negli ospedali italiani!»

fon

21.2.2026

Lindsey Vonn con la sorella Karin Kildow (immagine d'archivio).
Imago
Imago

Dopo il ricovero di Lindsey Vonn a Treviso, la sorella Karin Kildow ha ringraziato i medici italiani con un post ironico diventato virale.

Nicolò Forni

21.02.2026, 11:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lindsey Vonn è stata operata quattro volte all'ospedale di Treviso dopo la caduta alle Olimpiadi.
  • La sorella Karin Kildow ha pubblicato su Instagram un messaggio ironico per ringraziare i medici italiani.
  • Il post, seguito da oltre 70mila persone, ha elogiato la gentilezza e la professionalità del personale sanitario.
Mostra di più

Lindsey Vonn è tornata negli Stati Uniti dopo il brutto incidente alle Olimpiadi, ma a lasciare un messaggio che ha fatto il giro dei social è stata la sorella Karin Kildow.

Dopo la caduta nella discesa libera di Cortina, la campionessa americana era stata ricoverata all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stata sottoposta a quattro interventi chirurgici alla gamba infortunata. Al suo fianco, durante i giorni più delicati, c’era anche la sorella.

Il ringraziamento al personale sanitario è arrivato in modo decisamente originale. Come scritto da Karin sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 70mila persone, il post si apre con una battuta che non è passata inosservata: «Cancellate le app di incontri: andate nei pronto soccorsi italiani».

Subito dopo, sempre su Instagram, la sorella di Vonn ha aggiunto con ironia che da tutta la vicenda «doveva pur esserci un lato positivo».

Poi il tono si è fatto più serio, con un ringraziamento diretto a «tutti i dottori e gli infermieri davvero gentili e premurosi che hanno aiutato Lindsey».

Un messaggio leggero nella forma, ma chiaro nella sostanza: un elogio alla professionalità e all’umanità dello staff medico che ha assistito la sciatrice americana nei giorni successivi all'incidente.

