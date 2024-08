Il ciclista professionista Nils Politt è visibilmente sollevato dopo la pausa bagno. Screenshot: x.com/eurosport

Nils Politt tiene il passo dei favoriti nella gara olimpica su strada, poi però soffre di problemi di stomaco. Il tedesco finisce in un famoso caffè parigino per una pausa WC. Così facendo viene festeggiato dal pubblico come un campione olimpico.

dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Nils Politt ha avuto improvvisamente problemi di stomaco durante la corsa su strada di ciclismo.

Il tedesco ha dovuto concedersi una pausa in bagno nel famoso «Café des 2 moulins» dove è stato girato il film «Il meraviglioso mondo di Amélie».

Su Internet circolano dei video che mostrano Politt festeggiato come un campione olimpico durante la sua pausa imprevista. Mostra di più

Nils Politt non avrebbe potuto scegliere un luogo più noto per una pausa bagno tanto necessaria. Sabato il 30enne ha improvvisamente accusato problemi di stomaco durante la gara olimpica di ciclismo su strada e aveva urgentemente bisogno di un posto tranquillo dove "rinfrescarsi". Così l'uomo di Colonia si è semplicemente fermato durante l'ultimo giro, finendo nel famoso «Café des 2 moulins», sceneggiatura del film «Il meraviglioso mondo di Amélie».

Sulla piattaforma X circolano diversi video che mostrano il tedesco nel caffè affollato di tifosi. Con un evidente sorriso di sollievo, lo specialista delle classiche si fa strada tra la folla, scavalca la barriera e risale in sella alla sua bicicletta. Raggiunge il traguardo al 70esimo posto, con un ritardo di quasi 20 minuti.

Pause pipi au célèbre Café des 2 Moulins pour Nils Politt #Paris2024 pic.twitter.com/ybTxqwJqqB — Arthur Tirat (@ArthurTirat) August 3, 2024

Nils Politt qui s'arrête pisser à Montmartre mdr c'est nimp cette course pic.twitter.com/HX0rO7kuHI — Thom AP (@ThomAP_) August 3, 2024

En pleine course olympique, Nils Politt a donc fait une pause pipi au Café des 2 moulins, le bar d’Amélie Poulain. pic.twitter.com/jABuwSdDck — Donatien Huet (@dodonatien) August 3, 2024

Problemi da «ora a subito»

«Mi sentivo bene, le gambe erano buone, ma da un momento all'altro ho avuto problemi di stomaco e ho dovuto interrompere la gara. Non ho idea della causa, ma per me è stata la fine della gara. Sono molto deluso», ha dichiarato Politt.

A lungo protagonista durante la gara olimpica vinta dal belga Remco Evenepoel, aveva persino dato il via allo spettacolare finale intorno al famoso Sacré-Cœur di Montmartre. A circa 60 km dall'arrivo, il compagno di squadra del vincitore del Tour Tadej Pogacar ha attaccato e, insieme ad altri quattro, ha accumulato un vantaggio di quasi un minuto. Ma a 33 chilometri dall'arrivo, lo stomaco di Politt si è ribellato.

«Nils ha avuto un buon fiuto ed era nel gruppo giusto, ma purtroppo ha avuto problemi di stomaco. È un peccato che il risultato non rifletta le sue prestazioni», ha dichiarato il tecnico nazionale André Greipel.

dpa