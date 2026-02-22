Eileen Gu ha già vinto un totale di cinque medaglie olimpiche. Immagine: Keystone

Eileen Gu è nata negli Stati Uniti, ma dal 2019 gareggia per la Cina e in carriera ha già conquistato cinque medaglie olimpiche. Ma chi è davvero l'atleta che i media hanno ribattezzato la «principessa delle nevi» e che, tra tutte le protagoniste dei Giochi, è anche la più pagata?

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te La superstar del freestyle Eileen Gu ha conquistato due medaglie d'argento ai Giochi invernali di quest'anno, dopo aver già vinto due ori e un argento quattro anni fa.

Con un guadagno annuo stimato attorno ai 17,82 milioni di franchi svizzeri, la 22enne guida la classifica degli atleti più pagati dei Giochi invernali.

Oltre ai successi sportivi, Gu è anche una modella affermata, studia fisica quantistica all'Università di Stanford ed è considerata una delle sportive più influenti e commercialmente più appetibili al mondo. Mostra di più

Eileen Gu ha solo 22 anni, ma vanta già una carriera straordinaria.

La scorsa settimana ha conquistato l'argento nel big air, al suo ritorno nella disciplina dopo quattro anni, chiudendo alle spalle della canadese Megan Oldham. Pochi giorni prima si era piazzata seconda anche nello slopestyle, battuta soltanto dalla svizzera Mathilde Gremaud.

Ai Giochi invernali di Pechino 2022 aveva già fatto il pieno di medaglie: due ori e un argento. Da allora Gu, nata negli Stati Uniti ma in gara per la Cina, è diventata un'eroina nazionale.

Sabato la «principessa delle nevi» cercherà di difendere il titolo nell'halfpipe. In ogni caso, con cinque medaglie olimpiche in bacheca, è già la freestyler più vincente della storia.

Nessuno le compete... nemmeno le star dell'NHL

Dal punto di vista sportivo alcune freestyler oggi possono competere con Gu, ma sul piano economico non ha rivali in questi Giochi, né tra le donne né tra gli uomini. Secondo «Forbes», guadagna più persino delle star della NHL con i loro contratti milionari.

Il suo reddito annuo è stimato attorno ai 17,82 milioni di franchi. Per fare un confronto: Lindsey Vonn, una delle figure simbolo di queste Olimpiadi, si ferma a circa 6 milioni, Mikaela Shiffrin a 5,5 milioni - meno di un terzo rispetto a Gu.

Tra gli uomini, la stella NHL Auston Matthews, in testa alla classifica maschile, percepirebbe tra gli 11,6 e i 15,4 milioni di franchi.

Non è lo sport a fare la differenza, ma...

Naturalmente non è il montepremi a fare la differenza: quello incide «solo» per circa 77'140 franchi. A pesare sono soprattutto i contratti con marchi di lusso come Porsche, Louis Vuitton, Gucci e Red Bull, oltre a numerose aziende cinesi.

Gu lavora anche come modella, ha sfilato su passerelle internazionali ed è apparsa sulle copertine di riviste prestigiose come «Time Magazine». Sui social conta milioni di fan in tutto il mondo.

Nonostante tutto, l'atleta - che studia fisica quantistica all'Università di Stanford - rifiuta le etichette.

«Sono una studentessa a tempo pieno e molto sportiva. Posso discutere con un fisico e difendere le mie argomentazioni, e il giorno dopo potrei sfilare in passerella», ha dichiarato a «Time Magazine».

«Lo trovo rivoluzionario, soprattutto da giovane, perché questa versatilità spesso si manifesta in diverse fasi della vita».