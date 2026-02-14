"X" per cromosoma X: le donne protestano contro l'esclusione dai Giochi Olimpici prima delle gare Screenshot Instagram Annika Malacinski

I Giochi Olimpici in Italia si vantano della loro parità di genere, ma le donne sono ancora escluse dalla combinata nordica. Da anni le atlete si battono invano per la loro partecipazione.

Redazione blue Sport Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te L'atleta Annika Malacinski critica pubblicamente il fatto che le donne non possano partecipare alla combinata nordica alle Olimpiadi.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sottolinea la mancanza di interesse e di ampiezza nello sport femminile.

Le atlete protestano e chiedono parità di diritti entro il 2030. Mostra di più

«Salve, mi chiamo Annika e mi è stato tolto il sogno dei Giochi Olimpici. Non per le mie prestazioni, ma per il mio genere», scrive la 24enne atleta Annika Malacinski su Instagram.

La giovane è un'atleta statunitense di combinata nordica. È tra le prime 15 al mondo. Anche suo fratello minore Niklas pratica questo sport, che unisce salto con gli sci e sci di fondo ed è spesso definito la «disciplina suprema» dello sci nordico, perché combina due estremi opposti.

Ma mentre Niklas vive il sogno olimpico, lei può solo guardare da bordo pista. Il motivo? È l'unica disciplina olimpica in cui le donne non sono ammesse a gareggiare, e non lo sono mai state.

I fratelli hanno la stessa passione fin dall'infanzia:

Troppo pochi spettatori

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) giustifica l'esclusione con un numero troppo basso di spettatori, soprattutto tra le donne. Inoltre, la densità delle prestazioni sarebbe insufficiente, il che significa che sono rappresentate troppo poche nazioni.

Dal punto di vista del CIO, questo rende le gare meno attraenti e quindi difficili da commercializzare.

In un'intervista al «Guardian», Malacinski contesta questa posizione: sostiene che ci siano più di 40 donne che gareggiano ad alto livello e che aspettano l'opportunità di partecipare ai Giochi Olimpici.

Il CIO ha espresso preoccupazioni simili anche per le gare maschili di combinata nordica.

Tuttavia, queste ultime sono state autorizzate a rimanere nel programma: l'argomentazione decisiva del CIO è stata che gli uomini avevano già iniziato a prepararsi per i Giochi, come riportato da «BR 24».

Quest'anno 36 atleti parteciperanno ai Giochi olimpici in Italia, contro i 55 di Pechino 2022.

Il CIO cita anche la storia recente delle gare femminili nella combinata nordica per giustificare le sue decisioni. In effetti, è significativamente più breve rispetto a quella maschile: gli uomini hanno gareggiato già alle prime Olimpiadi invernali del 1924.

Negli ultimi anni, però, la professionalizzazione del settore femminile ha registrato una rapida crescita.

Esistono già gare di Coppa del Mondo per le donne

Dalla stagione 2020/21, la Federazione Internazionale di Sci (FIS) organizza gare di Coppa del Mondo anche per le donne. Nello stesso inverno, a Oberstdorf (Germania), per la prima volta è stata incoronata una campionessa mondiale di combinata nordica.

Nel 2022, la federazione mondiale ha presentato una richiesta formale per includere la disciplina ai Giochi invernali in Italia. Invano. Una proposta analoga era già stata presentata prima di Pechino 2022, ed era stata respinta.

«Per anni, io e le mie compagne di squadra abbiamo parlato, protestato e lottato per avere la possibilità di essere sulla stessa linea di partenza olimpica degli uomini», ha dichiarato sulle colonne del quotidiano londinese. «Siamo ancora qui, stiamo ancora lottando, non ci arrendiamo».

I Giochi invernali con la maggiore uguaglianza di genere finora

Il CIO descrive Milano-Cortina come i Giochi invernali con la maggiore parità di genere: il 47% degli atleti partecipanti sono donne e 50 delle 116 gare sono esclusivamente femminili. «Siamo equilibrati sotto ogni punto di vista», ha dichiarato alla «BBC» il portavoce del CIO, Mark Adams.

Per quanto riguarda la combinata nordica, tuttavia, ha ammesso che finora la disciplina è stata popolare solo in alcuni Paesi. «Ha bisogno di diventare più universale e lo valuteremo per i prossimi Giochi invernali».

«Ci siamo guadagnate il nostro posto»

Malacinski non è l'unica a essersi espressa pubblicamente contro l’esclusione. Anche l'atleta tedesca di combinata nordica Nathalie Armbruster si batte da anni affinché le donne possano finalmente partecipare alle Olimpiadi.

«Non vogliamo il nostro posto ai Giochi olimpici solo perché siamo donne e chiediamo uguaglianza: ce lo siamo guadagnato come atlete di livello mondiale, altamente professionali, soddisfacendo tutti i requisiti stabiliti dal CIO», ha scritto recentemente in un post su Instagram.

«Ho pianto ed è assolutamente incomprensibile dal punto di vista sportivo. È tutta una questione di soldi e di audience, ed è davvero triste», ha dichiarato Armbruster a «BR 24» quando ha appreso della decisione del CIO per il 2022.

Oltre alla delusione, le atlete coinvolte sono sempre più frustrate. Vogliono esercitare pressione sul CIO con azioni simboliche. Alcune si dipingono la barba sul viso prima dell'inizio delle loro gare, mentre altre tengono i bastoni da sci alzati di traverso per simboleggiare il cromosoma X femminile.

Ma anche tutta questa resistenza non ha cambiato la decisione del CIO. La richiesta di parità di diritti rimane per i Giochi del 2030. Nelle parole di Malacinski: «Continueremo a lottare, non ci arrenderemo».

