Olimpiadi Le medaglie sono troppo fragili? La lista delle vittime si allunga!

SDA

11.2.2026 - 09:58

Momenti clou, scene insolite e gaffe clamorose: nel Diario dei Giochi trovate tutto il meglio (e il peggio) delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Keystone-SDA

11.02.2026, 09:58

Il podio è il palcoscenico perfetto per liberare le emozioni dopo la tensione della gara, ma le medaglie di Milano-Cortina sembrano non reggere sempre l’entusiasmo dei vincitori.

In diversi casi, infatti, la clip che collega la medaglia al nastro ha ceduto, facendo precipitare il metallo a terra e provocando, talvolta, danni anche seri. Un dettaglio tecnico che rischia di rovinare la festa nel momento più atteso.

Ticker Olimpiadi 2026. Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile

Ticker Olimpiadi 2026Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile

Dopo pochi giorni di gare, la lista delle «vittime» è già sorprendentemente lunga.

A fare i conti con medaglie finite a terra sono stati la campionessa olimpica statunitense di discesa Breezy Johnson, la fondista svedese Ebba Andersson (argento), la pattinatrice americana Alysa Liu (oro), il biatleta tedesco Justus Strelow (bronzo) e la snowboarder austriaca Sabine Payer (argento).

Un inconveniente tecnico che ha colpito atleti di ogni disciplina e che ha aggiunto un inatteso colpo di scena alla cerimonia più attesa.

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

