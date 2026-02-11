Momenti clou, scene insolite e gaffe clamorose: nel Diario dei Giochi trovate tutto il meglio (e il peggio) delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Keystone-SDA ATS

Il podio è il palcoscenico perfetto per liberare le emozioni dopo la tensione della gara, ma le medaglie di Milano-Cortina sembrano non reggere sempre l’entusiasmo dei vincitori.

In diversi casi, infatti, la clip che collega la medaglia al nastro ha ceduto, facendo precipitare il metallo a terra e provocando, talvolta, danni anche seri. Un dettaglio tecnico che rischia di rovinare la festa nel momento più atteso.

Dopo pochi giorni di gare, la lista delle «vittime» è già sorprendentemente lunga.

A fare i conti con medaglie finite a terra sono stati la campionessa olimpica statunitense di discesa Breezy Johnson, la fondista svedese Ebba Andersson (argento), la pattinatrice americana Alysa Liu (oro), il biatleta tedesco Justus Strelow (bronzo) e la snowboarder austriaca Sabine Payer (argento).

Un inconveniente tecnico che ha colpito atleti di ogni disciplina e che ha aggiunto un inatteso colpo di scena alla cerimonia più attesa.