Quattro ori e un bronzo in una sola Olimpiade, a soli 22 anni, questo è il bottino conquistato dal nuotatore francese Léon Marchand a Parigi. Un fenomeno che ha entusiasmato i francesi e non solo, tanto da far esplodere il mondo delle scommesse sportive.

Quando il nuotatore 22enne Léon Marchand si è tuffato in piscina per gareggiare, la Francia ha trattenuto il fiato. E ogni volta che ha vinto una medaglia - ne ha conquistate ben cinque, di cui quattro ori individuali - le urla di gioia sono risuonate nelle strade, nei caffè e nei bar.

Non vi sono dubbi che tra tutti i grandi atleti visti all'opera in queste Olimpiadi, «Le Roi Léon», come lo ha soprannominato la stampa, è stato la stella delle Olimpiadi per i francesi, ma non solo.

Il timido nativo di Tolosa ha ispirato il pubblico ad abbandonare la scontrosità gallica e lo sciovinismo irritante per sostituirli con un genuino entusiasmo per «Les Bleus».

Le scommesse sportive sono esplose in Francia

E così, in Francia Léon Marchand ha fatto schizzare le scommesse sportive. Secondo l'«Autorité nationale des Jeux», le prestazioni del nuotatore sono state oggetti di 450'000 scommesse online, per un totale di 3,9 milioni di euro.

Più in generale, le Olimpiadi parigine hanno risvegliato la passione dei francesi per lo sport, contribuendo a raddoppiare le scommesse sportive.

In totale, secondo i dati rivelati da «France Info», quelle online conteggiate nei primi otto giorni olimpici, dal 24 al 31 luglio, hanno raggiunto i 125 milioni di euro, più del triplo dei 40 milioni registrati nello stesso periodo durante le Olimpiadi di Tokyo del luglio 2021.

Dove nemmeno Phelps e Thorpe hanno osato

Il «Michael Phelps francese» è stato all'altezza del suo soprannome, grazie ai quattro ori conquistati, arrivando dove nemmeno il grande americano era approdato, alla sua prima Olimpiade.

In ogni caso nessun nuotatore ha mai vinto i 200 metri farfalla e rana in un'edizione dei Giochi, o forse nemmeno ci aveva mai pensato. Eppure il francese li ha vinti entrambi nel giro di due ore, mandando in delirio i tifosi del suo Paese.

Si è aggiudicato anche l'oro dei 200 e dei 400 m. Un successo nazionale, un tale entusiasmo, trasformato anche in un giro d'affari di scommesse sportive, che nemmeno il grande Ian Thorpe aveva suscitato a Sydney nel 2000.

Gli spettatori del nuoto hanno affollato ogni giorno la struttura da 15'000 posti e lui, «Roi Léon», o il «Michael Phelps francese» non li ha delusi.