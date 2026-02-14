Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»

L'infortunio di Kevin Fiala 14.02.2026

Lo shock per l'infortunio di Kevin Fiala ha segnato profondamente la Nazionale svizzera di hockey. Ma non solo i ragazzi di Patrick Fischer: anche le stelle canadesi della NHL sono rimaste visibilmente colpite dopo la sirena finale.

Hai fretta? blue News riassume per te Kevin Fiala si è procurato un grave infortunio alla parte inferiore della gamba nella sfida contro il Canada, a pochi minuti dalla sirena finale, ed è costretto a chiudere anzitempo il suo torneo olimpico.

Il 29enne ha lasciato il ghiaccio tra gli sguardi preoccupati di compagni e avversari. Le stelle canadesi della NHL lo hanno persino salutato tutti insieme mentre veniva accompagnato fuori dall'arena.

Anche il diretto protagonista del contrasto, Tom Wilson, ha espresso il proprio rammarico: «Auguro il meglio a lui e alla sua famiglia». Mostra di più

Alla Santagiulia Arena la partita era ormai agli sgoccioli quando il silenzio è calato sugli oltre 11'000 spettatori.

A poco più di tre minuti dalla fine, con la Svizzera avanti 5-1, Fiala si è fatto male in un duello con il gigante canadese Tom Wilson. L'attaccante è rimasto a lungo disteso sul ghiaccio prima di essere trasportato fuori in barella, tra la preoccupazione generale.

I compagni di squadra sono sotto shock. «Non è stata una bella scena, si vedeva che stava soffrendo molto», ha dichiarato Nino Niederreiter subito dopo la partita.

Anche il portiere Akira Schmid ha ammesso l'impatto emotivo del momento: «È stato toccante fino alla fine. Kevin è un guerriero, dà sempre tutto per noi. È stato duro vederlo uscire così».

Sulla stessa linea il capitano Roman Josi: «È sempre difficile quando vedi un compagno cadere in quel modo». Poi aggiunge: «Per noi è un giocatore fondamentale, ma soprattutto una grande persona».

the whole team canada bench came out to tap their sticks in support for Fiala! not something anyone wants to see, great sportsmanship. hoping he’s alright! :(



pic.twitter.com/1ovlpdi8X6 — massi (@sjsmassi) February 13, 2026

Wilson: «Auguri a lui e alla sua famiglia»

Anche le stelle canadesi della NHL hanno condiviso lo scoramento per l'infortunio di Fiala. Quando l'attaccante svizzero dei Los Angeles Kings è stato portato fuori dal ghiaccio, tutti i giocatori del Canada sono usciti dalla panchina e hanno formato una sorta di guardia d'onore.

«Abbiamo voluto mostrargli il nostro sostegno. Si gioca duro, ma nessuno vuole assistere a una scena del genere», ha detto il capitano Sidney Crosby. «Kevin è un ragazzo competitivo, lavora tantissimo. È un peccato che succedano cose così».

Wilson, coinvolto nell'azione che ha portato all'infortunio, ha parlato di pura sfortuna: «È solo un episodio sfortunato. Siamo atleti, siamo ai Giochi Olimpici. Mi dispiace davvero al pensiero che non possa continuare il torneo».

L'attaccante dei Washington Capitals ha poi aggiunto: «Mando i miei migliori auguri a lui e alla sua famiglia. Perdere un evento così è durissimo, per lui e per il suo Paese. Gli auguro una pronta guarigione».

«Non c'è cattiveria. È un'azione sfortunata»

Nico Hischier, dal canto suo, non ha visto alcuna intenzionalità nel contatto: «Non c'è cattiveria. È un'azione sfortunata, capita di trovarsi in situazioni simili e di cadere male».

Il capitano elvetico ha sottolineato anche il gesto degli avversari: «Hanno battuto i bastoni sul ghiaccio in segno di rispetto. Nessuno vuole vedere una cosa del genere. Penso che entrambe le squadre augurino a Kevin solo il meglio».